Актуальная карта боевых действий в Украине 18 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Если бы можно было взглянуть на ночное звездное небо и пожелать, чтобы наш враг прекратил свое существование и наступил мир. Однако пока наши глаза созерцают только карту боевых действий, а вот желание о спокойной и свободной жизни исполняют не звезды, а воины ВСУ.

А мы, в свою очередь, продолжаем работать, донатить и приближать победу — каждый на своем фронте.

Конечно, не забывая, что нужно прислушаться к украинскому Генштабу, чтобы знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует ситуацию на деоккупированной Харьковской области:

Разоблачение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают то, что зверства в Буче были не единичными военными преступлениями, а скорее микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и содержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны по отдельным направлениям.

За текущие сутки враг нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, — в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискиное, Двуречная, Купянск, Сеньковое, Гороховатка, Бахтин и Каменка ;

направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, — в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Веселое и Григорьевка ;

направлении — ; на Бахмутском направлении — Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцевое, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка .

направлении — . на Авдеевском направлении — Веселое, Авдеевка, Нетайловое и Опытное.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения.

Огненное влияние испытали более 50 населенных пунктов, среди них — Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Зализничное, Чаривное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО Алкоресурс, где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

Но в постоянном напряжении продолжают жить не только прифронтовые, но и населенные пункты на границе с РФ и Белоруссией. Читай, как живут приграничные села Сумской и Черниговской областей.

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