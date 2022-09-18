Актуальная карта боевых действий в Украине 18 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Если бы можно было взглянуть на ночное звездное небо и пожелать, чтобы наш враг прекратил свое существование и наступил мир. Однако пока наши глаза созерцают только карту боевых действий, а вот желание о спокойной и свободной жизни исполняют не звезды, а воины ВСУ.
А мы, в свою очередь, продолжаем работать, донатить и приближать победу — каждый на своем фронте.
Конечно, не забывая, что нужно прислушаться к украинскому Генштабу, чтобы знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует ситуацию на деоккупированной Харьковской области:
Разоблачение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают то, что зверства в Буче были не единичными военными преступлениями, а скорее микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях.
Разоблачение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают то, что зверства в Буче были не единичными военными преступлениями, а скорее микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и содержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны по отдельным направлениям.
За текущие сутки враг нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
За текущие сутки враг нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения.
Огненное влияние испытали более 50 населенных пунктов, среди них — Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Зализничное, Чаривное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.
Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО Алкоресурс, где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.
Но в постоянном напряжении продолжают жить не только прифронтовые, но и населенные пункты на границе с РФ и Белоруссией. Читай, как живут приграничные села Сумской и Черниговской областей.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!