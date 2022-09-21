Украина

Будь мы дома, никто бы не выжил: очевидцы о безумных ночных обстрелах Никополя

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 21 сентября 2022, 10:30

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