Будь мы дома, никто бы не выжил: очевидцы о безумных ночных обстрелах Никополя

100 снарядов ночью — российские войска снова устроили бессонную ночь жителям Никопольского района Днепропетровской области.

Оккупанты пять раз били Градами и тяжелой артиллерией по Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам.

Все масштабы разрушений выясняют спасатели и полиция. Предварительно, обошлась без жертв и пострадавших.

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В дом жительницы одной из общин Ирины прилетело уже в третий раз, но она наотрез отказывается уезжать.

— Первый раз прилетело с одной стороны. Потом прилетело в школу перед домом, а теперь у нас с левой стороны прилет, — говорить вона.

Из оккупированной Херсонской области также обстреляли и Зеленодольскую общину — там ранена 58-летняя женщина, которая в это время ехала на велосипеде. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, что ранее мы рассказывали о ситуации в Кривом Роге после обстрела дамбы.