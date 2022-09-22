С марта люди спят в подвалах! Россияне непрерывно бьют по Зеленодольской общине

Продолжается террор россиян по отношению к мирному населению Криворожского района Днепропетровской области. Здесь ни дня не проходит без обстрелов.

Бьют по гражданской инфраструктуре: разрушают школы, больницы, дома. Больше всего страдает Зеленодольская община.

На сегодняшний день люди сильно обеспокоены тем, что подходит зима и нужно решать вопросы окон, стекла, шифера, чтобы люди могли проживать. Сейчас люди возвращаются, но обстрелы продолжаются и не прекращаются, — рассказывает староста села Марьянское Виктор Недря.

С начала полномасштабной войны в Криворожском районе вражеские снаряды убили 22 человека, 60 ранили.

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В последние недели интенсивность обстрелов снизилась благодаря успехам украинских военных. О прифронтовой общине — Кристина Венгеляускайте.

Россия ежедневно обстреливает Никополь в Днепропетровской области. 100 снарядов в течение одной ночи — оккупанты снова терроризируют этот район. Смотри последствия вражеских прилетов.