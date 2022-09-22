Бачив три війни, але такої жорстокості не зустрічав — 92-річний переселенець розповів про евакуацію з Лисичанська

92-річний Віктор Лопата з Лисичанська бачив три війни, але такої жорстокості, яку вчиняють нині росіяни на нашій землі, за все своє довге життя не зустрічав.

Чоловік усе життя прожив у Лисичанську — працював на шахті, на содовому заводі, машиністом електротяга. І не думав, що на схилі віку доведеться знову переживати страшні часи.

Перші три тижні повномасштабного вторгнення він з родиною просидів у підвалі свого будинку, та більше сил терпіти не стало — вирішили рятуватись. На той час в місті вже не було ні води, ні світла, ні газу.

Віктор Семенович з дружиною до останнього вагались — не хотіли покидати свій дім. Та зрештою із собою прихопили лише документи та під обстрілами ледве втекли від навіжених росіян.

З Лисичанська до Краматорська літню пару везли у “швидкій”. А тоді сіли в потяг і приїхали на Волинь, де живуть уже півроку.

Тут нас прийняли, як рідних. Ми й не сподівались, що так буде. Нас розселили по кімнатах ліцею, де дітвора мала вчитись. Давали сніданок, обід і вечерю, — ділиться дідусь.

Нині веселого дідуся в селі знають усі — у громаді він став справжньою місцевою зіркою: грає на гітарі, співає українських пісень і танцює.

Та Віктор Семенович вірить, що вже скоро наші воїни виженуть усю нечисть з України, зокрема з його рідного Лисичанська, і він зможе повернутись додому. І запевняє, що точно дочекається нашої перемоги.

Їх просто треба бити так, щоб шкіра на них тріщала. Ось так їм треба, щоб дійшло до їхніх мізків, — каже переселенець.

Окупація Северинівки росіянами, що у Київській області, призвела до масштабних руйнувань села та людських жертв. Пенсіонер Віктор Кріт розповів про пережитий полон у загарбників та знущання нелюдів.

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