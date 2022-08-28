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Нищили майно, катували та вбивали. Історія пенсіонера з Северинівки, якого викрали росіяни

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 28 Серпня 2022, 18:00

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Нищили майно, катували та вбивали. Історія пенсіонера з Северинівки, якого викрали росіяни
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