Уничтожали дома, пытали, убивали. История пенсионера из Севериновки, которого похитили россияне

Виктор Крот — пенсионер из киевской Севериновки, прошедший оккупацию и плен россиян. В деревне таких, как он, немало. Все российские преступления в окрестностях столицы фиксируют правозащитники-документаторы для так называемого международного трибунала Путина.

Севериновку оккупировали в первую неделю полномасштабного вторжения. Село граничит с многострадальным Мотыжином. О Севериновке можно было услышать не так часто, однако и здесь оккупанты натворили немало зверств.

Российские военные уничтожали имущество жителей села, издевались над ними самими. Документаторы правозащитной организации Евромайдан-СОС собирают всю информацию о российских военных преступлениях.

Виктор Григорьевич рассказывает, как его забрали в плен оккупанты. Когда захватчики зашли в деревню, пенсионер был дома вместе с товарищем, который помогал по хозяйству. Ему сложно вспоминать пережитое, но мужчина решается рассказать.

— Оккупант застрелил собаку, она упала прямо у моих ног. Они приставили мне пистолет к виску и говорят:

“Собаку жаль, дед, а тебя я с удовольствием пристрелил бы”, — у Виктора выступают слезы.

Россияне долго удивлялись чистоте и новому ремонту дома — его Виктор Григорьевич делал для детей и внуков. Незваных гостей также беспокоило, что хозяин хорошо говорит по-русски.

– Говорят: “Ты, наверное, обманываешь. Ты, наверное, русский”. Я им отвечал, что я украинец, а они в ответ приговаривали “Плохо, плохо”.

Сам мужчина из Северодонецка. Друг Гена, с которым он был в тот день, из Донецка. Их оккупанты держали отдельно друг от друга. Гену, говорит, допрашивали более жестоко. А потом обоих куда-то увели.

Виктор просил взять таблетки от высокого давления, но в ответ услышал: “Без них ты быстрее умрешь”.

Оккупанты постоянно угрожали сжечь дом. А пенсионер на все был согласен, чтобы только дом остался детям целым и невредимым. Но россияне, словно для забавы, расстреляли его и подожгли. Сгорело все: документы, вещи, машины, все игрушки внуков.

Виктор пробыл в плену трое суток. В сарае, без еды и воды. До последнего верил, что его друг жив.

— Они мне сказали: “А ты заберешь и поведешь своего друга? Мы ему сейчас отрежем гениталии, а ты поведешь его домой”. Они били Гену, повели его куда-то, он кричал, — вспоминает пенсионер.

Виктора Григорьевича отпустили. Гену потом нашли под Мотыжином измордованным. Тело обнаружили в колодце недалеко от братской могилы, где россияне цинично закопали убитых ими жителей Мотыжина.

За все эти преступления Россия и конкретные люди должны понести наказание. Однако, несмотря на сплошное зло, которое пришедшее к севериновцам, жители села не растеряли человечности. Когда в селе все горело, бросились спасать попавших под обстрел коров.

Не обошлось без добрых людей и в истории Виктора. Ему правозащитники пообещали восстановить документы. Соседи помогли с вещами, даже велосипед дали. А сам он, говорит, уже понемногу отстраивает уничтоженное жилье. Начал пенсионер с погреба.

Российские военные совершали зверства в разных областях Украины. Раньше мы рассказывали истории людей, переживших плен в Тростянце.

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