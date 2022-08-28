Люди

Уничтожали дома, пытали, убивали. История пенсионера из Севериновки, которого похитили россияне

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 28 августа 2022, 18:00

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Уничтожали дома, пытали, убивали. История пенсионера из Севериновки, которого похитили россияне
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