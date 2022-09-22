Видел три войны, но такой жестокости не встречал — 92-летний переселенец рассказал об эвакуации из Лисичанска

92-летний Виктор Лопата из Лисичанска видел три войны, но такой жестокости, которую совершают ныне россияне на нашей земле, за всю свою долгую жизнь не встречал.

Мужчина всю жизнь прожил в Лисичанске — работал на шахте, на содовом заводе, машинистом электротяга. И не думал, что на склоне лет придется снова переживать страшные времена.

Первые три недели полномасштабного вторжения он с семьей просидел в подвале своего дома, но больше сил терпеть не стало — решили спасаться. К тому времени в городе уже не было ни воды, ни света, ни газа.

Виктор Семенович с женой до последнего сомневались — не хотели покидать свой дом. В конце концов с собой прихватили только документы и под обстрелами едва убежали от сумасшедших россиян.

Из Лисичанска в Краматорск пожилую пару везли в “скорой”. А потом сели в поезд и приехали на Волынь, где живут уже полгода.

Здесь нас приняли, как родных. Мы и не думали, что так будет. Нас расселили по комнатам лицея, где дети должны были учиться. Давали завтрак, обед и ужин, — делится дедушка.

Сейчас веселого дедушку в селе знают все — в обществе он стал настоящей местной звездой: играет на гитаре, поет украинские песни и танцует.

Но Виктор Семенович верит, что уже скоро наши воины выгонят всю нечисть из Украины, в частности, из его родного Лисичанска, и он сможет вернуться домой. И уверяет, что точно дождется нашей победы.

Их просто нужно бить так, чтобы кожа на них трещала. Вот так им нужно, чтобы дошло до их мозгов, — говорит переселенец.

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