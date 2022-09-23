И снова смертельный вражеский огонь. Россияне ударили по Никополю и Марганцу, есть погибшие

Для жителей Днепропетровской области утро 23 сентября началось трагически. Оккупанты в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Об этом сообщает глава ОГА Валентин Резниченко.

Ранним утром россияне ударили по Никополю и Марганцу из Градов и тяжелой артиллерии. На украинские мирные города полетело почти 30 снарядов.

В Марганце два человека погибли — мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Трое из них спасатели достали из-под завалов… — пишет Резниченко.

В городе загорелся дом, его уже потушили пожарные. Всего в это утро российские снаряды повредили восемь домов, один — разрушили до основания.

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Кроме того, из-за атаки врага 2200 семей остались без электроэнергии. На месте уже работают аварийные бригады энергетиков, которые чинят линии.

Также во время обстрелов пострадал Никополь. По предварительным данным, там разрушено десять домов.

Также продолжается террор россиян по отношению к мирному населению Криворожского района Днепропетровской области. Здесь ни дня не проходит без обстрелов. Людям уже больше полугода приходится спать в подвалах. Смотри об этом подробнее.

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