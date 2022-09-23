“Поздравили” с 85-летием — оккупанты обстреляли жилые дома, морской порт, театр и газопровод в Николаевской области

Ночью в Николаеве снова раздавались взрывы. Пострадали частные дома, офис промышленной инфраструктуры. Повреждены водопровод и электросеть. Об этом сообщили городские власти.

Накануне Николаевская область отмечала 85-летие основания. Россияне “поздравили” ее, обстреляв Николаев из девяти ракет С-300. Повреждены несколько многоэтажек, морской порт, театр, газопровод.

Также обстреляны несколько сельских общин Николаевской области и Очаков. По морской инфраструктуре города российский агрессор снова ударил дронами-камикадзе. Один дрон сбили наши защитники.

Заведующий хозяйственной частью Николаевского драматического театра Валентин Иванов подсчитывает повреждения и ущерб от вражеских обстрелов. В уютном дворе, на летней сцене, глубокая воронка от ракеты. В здании театра выбиты стекла и двери. Разбиты актерские гримерки и кабинет директора.

На территорию театра прилетела одна из девяти ракет, которыми россияне ударили по городу. Агрессоры целились в портовую инфраструктуру и нефтебазу. Одна из ракет упала в центре города и чудом не разорвалась.

Вечером в небе над Николаевской областью воины одесской зенитно-ракетной бригады сбили еще четыре вражеских дрона-камикадзе, направленных на наши позиции. Об этом сообщили в ОК Юг.

Оккупанты обстреляли Смерчами район Очакова, Березнеговатскую общину и село Широкое. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, газовая магистраль и сельскохозяйственная техника.

Ранее мы рассказывали, как оккупанты терроризируют мирное население Криворожского района Днепропетровской области.

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