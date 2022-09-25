Актуальна карта бойових дій в Україні 25 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці поставили все на карту бойових дій задля того, щоб вижити та зберегти свободу для майбутніх поколінь незалежної України.

Хтось вже пройшов свій шлях випробувань, а дехто продовжує битись, навіть з останніх сил. Однак об’єднує усіх мрія принести мир на всі українські землі.

А поки на деяких напрямках ще неспокійно і точаться запеклі бої, український Генштаб повідомляє, яка наразі оперативна ситуація в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує повідомлення про оголошення часткової мобілізації у РФ:

Зусилля російської часткової мобілізації страждають від серйозних і системних проблем, породжуючи народне обурення та створюючи умови для формування мобілізованого резерву, нездатного виконувати завдання.

Також експерти повідомляють, що російські війська продовжували безуспішні штурми поблизу Бахмута та на північний захід від Донецька.

Що стосується псевдореферендумів, Інститут вивчення війни зазначає, що російська окупаційна влада розпочала період голосування на своїх фіктивних референдумах про анексію 23 вересня з відкритого примусу та фальсифікації даних про явку.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Окупанти завдали п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад дев’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка ;

на Краматорському напрямку – Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ ;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка ;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та п’ять позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), п’ять БпЛА та крилату ракету окупантів.

Ракетні війська та артилерія, зокрема, уразила чотири пункти управління, понад десять районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

З кожним своїм кроком російські окупанти приносять лише біль та страждання. Читай історії українських родин, чиє життя зруйнували росіяни.

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