Укрпошта закриває відділення в Костянтинівці: де тепер можна отримати послуги

Безпекова ситуація на Донеччині стає дедалі складнішою. На жаль, у Костянтинівці, що всього за 10-15 км від лінії фронту, закривають усі відділення Укрпошти.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Детальніше про закриття Укрпошти у Костянтинівці та де тепер найближчі відділення мережі пошти, читай далі у матеріалі.

Укрпошта закриває відділення у Костянтинівці

Новину сповістив Ігор Смілянський. За його словами, нині стало надто небезпечно продовжувати роботу у прифронтовому місті.

Дуже важко це казати, але… сьогодні ми закриваємо наші відділення Укрпошти в Костянтинівці.

— Збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається в місті, — зазначив Смілянський.

Відомо, що вже тривалий час у місті не працювали ні інші пошти, ні банки. Тож відділення Укрпошти підтримувало і місцевих, і ЗСУ своїми послугами.

Водночас постійні обстріли та руйнування не могли вигнати працівників Укрпошти, вони лагодили свої приміщення і поверталися знову.

Працівники, які виконували свої обовʼязки у небезпечному регіоні, вже знайшли нові місця роботи в Укрпошті на Дніпропетровщині, додав гендиректор компанії.

Наразі працюють відділення Укрпошти у містах:

Дружківка;

Олексієво-Дружківка;

Добропілля.

— Ми продовжуємо працювати й сподіваємося, що в мене ще буде можливість оголосити: Укрпошта, як завжди перша, повернеться і знову відчинить свої двері в Костянтинівці, — додає Смілянський.

