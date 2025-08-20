Для тебе Новини

Укрпошта закриває відділення в Костянтинівці: де тепер можна отримати послуги

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Серпня 2025, 18:00 2 хв.
укрпошта
Укрпошта закриває відділення у Костянтинівці Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь