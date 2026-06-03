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Звіт омбудсмена: 93% перевірених укриттів в Україні мають недоліки

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Червня 2026, 10:01 3 хв.
стан укриттів в україні
Фото Unsplash

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