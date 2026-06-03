Звіт омбудсмена: 93% перевірених укриттів в Україні мають недоліки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець презентував комплексний аналітичний звіт Стан та функціональність укриттів в Україні, сформований за результатами масштабного моніторингу у третьому та четвертому кварталах 2025 року.

Результати перевірки виявилися тривожними: із 1 066 здійснених візитів до 991 об’єкта фонду захисних споруд, які у застосунку Дія позначені як офіційно доступні для населення, переважна більшість — 993 приміщення (93%) — мають суттєві недоліки. Подробиці читай в матеріалі.

Дмитро Лубінець заявив про неготовність більшості простіших сховищ

Загалом за підсумками інспекції було надано близько 4 тисяч рекомендацій щодо покращення стану захисних споруд.

Проблема готовності сховищ постала особливо гостро на тлі чергових комбінованих російських обстрілів цивільної інфраструктури, під час яких фіксувалися випадки недопуску громадян до закритих приміщень та трагічна загибель людей дорогою до захисних споруд.

Офіційний звіт чітко диференціює регіони України за характером та масштабністю виявлених порушень, виокремлюючи кілька областей із найбільш критичною ситуацією:

Закарпатська область: регіон став абсолютним антилідером за якісним станом захисних споруд. Саме тут найчастіше фіксували незадовільний стан приміщень, а середня кількість критичних рекомендацій на один об’єкт виявилася найвищою в Україні й становить 9,2 зауваження.

Львівська область визнана найкритичнішим регіоном за кількістю укриттів, які фактично не функціонують або є повністю закритими для громадян. Тут виявлено 16 таких об’єктів.

Київ посідає друге місце в країні за кількістю укриттів, що повністю не працюють, де під час моніторингу зафіксували 11 закритих споруд.

Житомирська область замикає трійку найгірших регіонів за показником закритих дверей захисних об’єктів, де виявлено 8 приміщень, що не функціонують.

Прифронтові та найбільш атаковані регіони: велику кількість зауважень щодо неналежного стану споруд зафіксовано на Херсонщині (5,4 рекомендації на об’єкт), Запоріжжі (4,6), а також на Київщині та Одещині (4,1).

Дослідження показало, що найкращий технічний та експлуатаційний стан мають споруди подвійного призначення, зокрема станції метрополітену. Успішність їхнього функціонування зумовлена наявністю постійного відповідального персоналу та системним фінансуванням.

Натомість у катастрофічному стані перебувають найпростіші укриття, підвали житлових будинків, які передані в управління ОСББ або приватних керівних компаній, оскільки вони позбавлені фінансової підтримки, ресурсного забезпечення та належного контролю.

Представниця Секретаріату омбудсмена Тетяна Городенська додатково звернула увагу на відсутність будь-яких елементарних укриттів у великих прифронтових транзитних центрах евакуації, як-от у Павлограді.

Загалом на початок 2026 року в Україні обліковується понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту, з яких до 40 тисяч — це найпростіші сховища.

Найбільш критичною та системною проблемою для всієї країни залишається їхня абсолютна архітектурна недоступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також хронічна відсутність базових аптечок, запасів питної води та продуктів харчування.

Раніше ми писали, що в новобудовах обов’язково будуватимуть укриття — читай в матеріалі, який закон підписав Володимир Зеленський.

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