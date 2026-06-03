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Отчет омбудсмена: 93% проверенных укрытий в Украине имеют недостатки

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 03 июня 2026, 10:01 3 мин.
состояние укрытий в Украине
Фото Unsplash

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