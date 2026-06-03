Отчет омбудсмена: 93% проверенных укрытий в Украине имеют недостатки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец представил комплексный аналитический отчет Состояние и функциональность укрытий в Украине, сформированный по результатам масштабного мониторинга в третьем и четвертом кварталах 2025 года.

Результаты проверки оказались тревожными: из 1 066 совершенных визитов в 991 объект фонда защитных сооружений, которые в приложении Дія обозначены как официально доступные для населения, подавляющее большинство — 993 помещения (93%) — имеют существенные недостатки — подробности читай в материале.

Дмитрий Лубинец заявил о неготовности большинства более простых укрытий

В общей сложности по итогам инспекции было предоставлено около 4 тысяч рекомендаций по улучшению состояния защитных сооружений.

Проблема готовности укрытий возникла особенно остро на фоне очередных комбинированных российских обстрелов гражданской инфраструктуры, во время которых фиксировались случаи недопуска граждан в закрытые помещения и трагическая гибель людей по дороге к защитным сооружениям.

Официальный отчет четко дифференцирует регионы Украины по характеру и масштабности выявленных нарушений, выделяя несколько областей с наиболее критической ситуацией:

Закарпатская область: регион стал абсолютным антилидером по качественному состоянию защитных сооружений. Именно здесь чаще всего фиксировали неудовлетворительное состояние помещений, а среднее количество критических рекомендаций на один объект оказалось самым высоким в Украине и составило 9,2 замечания.

Львовская область признана самым критическим регионом по количеству укрытий, которые фактически не функционируют или полностью закрыты для граждан. Здесь обнаружено 16 таких объектов.

Киев занимает второе место в стране по количеству полностью неработающих укрытий, где во время мониторинга было зафиксировано 11 закрытых сооружений.

Житомирская область замыкает тройку худших регионов по показателю закрытых дверей защитных объектов, где обнаружено 8 нефункционирующих помещений.

Прифронтовые и наиболее атакованные регионы: большое количество замечаний по поводу ненадлежащего состояния сооружений зафиксировано на Херсонщине (5,4 рекомендации на объект), Запорожье (4,6), а также на Киевщине и Одесчине (4,1).

Исследование показало, что лучшее техническое и эксплуатационное состояние имеют сооружения двойного назначения, в том числе станции метрополитена. Успешность их работы обусловлена ​​наличием постоянного ответственного персонала и системным финансированием.

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В катастрофическом же состоянии находятся простейшие укрытия, подвалы жилых домов, которые переданы в управление ОСМД или частных управляющих компаний, поскольку они лишены финансовой поддержки, ресурсного обеспечения и надлежащего контроля.

Представительница Секретариата омбудсмена Татьяна Городенская дополнительно обратила внимание на отсутствие каких-либо элементарных укрытий в крупных прифронтовых транзитных центрах эвакуации, таких как Павлоград.

В целом на начало 2026 года в Украине насчитывается более 60 тысяч объектов гражданской защиты, из которых до 40 тысяч — это самые простые укрытия.

Наиболее критической и системной проблемой для всей страны остается их абсолютная архитектурная недоступность для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а также хроническое отсутствие базовых аптечек, запасов питьевой воды и продуктов питания.

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