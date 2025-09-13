Пігулки з Instagram: чому поради інфлюенсерів можуть нашкодити

В епоху соціальних мереж та блогерів, які активно рекламують здоровий спосіб життя, вітаміни та біологічно активні добавки стали надзвичайно популярними.

Ми бачимо, як інфлюенсери закликають нас до вживання різноманітних пігулок, обіцяючи молодість, енергію та міцне здоров’я.

Однак експерти застерігають: далеко не всі ці препарати є однаково корисними, і сліпа довіра до реклами може завдати більше шкоди, ніж користі. Про це пише The Times.

Чому вітаміни можуть шкодити

Згідно з дослідженням агенції Mintel, 70% дорослих у Великій Британії вже приймають вітаміни або інші добавки, особливо люди середнього та старшого віку, які прагнуть зупинити старіння.

Але фахівець з громадського здоров’я Ксанд ван Туллекен радить не отримувати порад про здоров’я з Instagram, особливо від тих, хто заробляє на продажі продуктів, які сам і рекламує.

Замість цього, він закликає до критичного ставлення до таких рекомендацій.

Експерти допомогли розібратися, які добавки дійсно мають науково доведену ефективність, а які є лише результатом вдалого маркетингу.

Наприклад, користь вітаміну D, який необхідний для здоров’я кісток, м’язів та імунної системи, є беззаперечною, як і вітаміну B12, що є критично важливим для нервової системи та міститься лише у продуктах тваринного походження.

Також підтверджено користь заліза, але лише за умови, що аналізи показують його дефіцит.

Існують і добавки, ефективність яких залежить від певних умов. Так, креатин допомагає спортсменам відновлюватися після навантажень, а магній може покращити сон у деяких людей.

Хоча вітамін С не запобігає застуді, він може скоротити її тривалість. Омега-3 потрібні тим, хто не їсть рибу, а цинк може полегшити симптоми застуди у літніх людей.

Пробіотики підтримують здоров’я мікробіому, але їх потрібно правильно підбирати.

Навіть куркума з чорним перцем має потенційний протизапальний ефект, хоча доказів поки що недостатньо.

Водночас є добавки з сумнівною ефективністю, а іноді й небезпечні. Наприклад, колаген, який рекламують як засіб для молодості шкіри, не має переконливих клінічних доказів.

Глюкозамін, що його приймають для суглобів, за даними Європейського агентства з безпеки продуктів, не допомагає підтримувати хрящову тканину.

Особливу увагу експерти звернули на ашваганду. Попри те, що деякі дослідження показують її ефективність у зниженні тривожності, вона може негативно впливати на щитоподібну залозу та печінку.

Німецький регулятор навіть визнав її небезпечною для дітей, вагітних жінок і людей із захворюваннями печінки.

Загалом, лікарі радять пам’ятати, що збалансоване харчування — це найкраще джерело вітамінів. І перш ніж купувати будь-яку добавку, варто проконсультуватися з фахівцем.

Перехідні сезони чи в періоди стресу багато хто готує цілі арсенали вітамінів, вірячи, що це зміцнить організм. Однак, за словами лікарки та health-експертки Уляни Вернер, така надмірність, а також незнання правил прийому, може зашкодити.

