Чи можуть вітаміни провокувати рак: лікарі про ризики і міфи

Недостатній рівень вітаміну D може спричинити рак. Чули таке? Іноді те саме кажуть і про вітамін С. А про вітаміни групи B навпаки існує думка, що вони можуть стимулювати розвиток пухлин і заборонені для онкохворих. Чи правда це? Розбираємося разом!

Чи провокують вітаміни рак: розвінчуємо головні міфи

Спершу — теорія. Вітаміни поділяються на жиророзчинні (A, D, E, K) і водорозчинні (C, B-групи). Жиророзчинні накопичуються в організмі, а водорозчинні — швидко виводяться, тому потребують регулярного поповнення. Саме ці дві групи вітамінів не можна змішувати.

Краще робити паузу між прийомами цих двох груп. Вітаміни групи А підтримують шкіру, зір, імунітет, підсилюють дію вітаміну D. Їх потрібно приймати разом із їжею.

Вітаміни групи B — B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 — необхідні для роботи нервової системи, обміну речовин та синтезу білка. Мають вплив на ШКТ та судини.

Проблеми остеопорозу, гіподинамії, остеоартрозу і весь цей вегетативний нервово-системний біль може турбувати людей за умови дефіциту вітамінів групи B, — каже лікар Валентина Чижова.

Тож пити потрібно не лише магній, а всі вітаміни цієї групи. У зв’язці вони працюють краще і запобігають хворобам. Також вітаміни групи B відповідають за нервову м’язову передачу, кисні процеси при цукровому діабеті, але на жаль, лікарі про це мало говорять.

Дійсно, онкохворим вітаміни призначають з обережністю. Термін прийому — не більше 30 днів. Люди з онкозахворюваннями не мають боятися приймати ці вітаміни за умови правильного призначення лікаря.

Особливо обережними потрібно бути з вітаміном B12. Є дослідження, за якими цей вітамін підвищує ризики розвитку плоскоклітинного раку легень у тих, хто курить і приймає вітамін B12, а також він може стимулювати ріст уже наявних пухлин. Вітаміни групи B призначаються лише у випадку дефіцитів.

Дефіцит вітаміну С також поширений. Симптоми дефіциту такі: кровоточивість ясен, проблеми з зубами, анемія, ламкість кісток, проблеми із судинами, набряки, крововиливи під шкірою. Вітамін С бажано не змішувати з іншими. Добова доза — один ківі.

Вітамін D потрібно приймати тільки після аналізів, адже дефіцит є не у всіх. Його потрібно пити на сніданок, із жирною їжею — авокадо, вершковим маслом, рибою. Найкраще поєднувати його з вітаміном К2.

Брак вітаміну D у жінок може призводити до раку молочної залози, яєчників. Контролювати рівень вітамінів необхідно активніше, коли жінка у періоді передменопаузи та постменопаузи.

Багато хто думає, що достатню кількість вітаміну D можна отримати влітку, на морі. Та чи справді засмагання насичує організм вітаміном D?

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