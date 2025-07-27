Знижує агресію: як омега-3 впливає на наш мозок

Проста добавка, яку можна придбати в будь-якій аптеці, здатна знизити рівень агресії майже на третину. Масштабне дослідження підтвердило, що омега-3 жирні кислоти, які містяться у риб’ячому жирі, є потужним інструментом для регуляції емоцій та поведінки як у дітей, так і у дорослих.

До такого дивовижного висновку дійшла команда науковців з університету Пенсильванії, опублікувавши свої результати в авторитетному журналі Aggression and Violent Behavior.

Як їжа впливає на наш настрій

Вчені давно наголошують, що те, що ми їмо, безпосередньо впливає на хімію нашого мозку. Дефіцит певних поживних речовин може стати одним із тригерів для розвитку антисоціальної поведінки та спалахів гніву. І, як виявилося, омега-3 є одним із ключових елементів для підтримки ментального балансу.

— Накопичено достатньо доказів того, що омега-3 не лише підтримує фізичне самопочуття, а й може відігравати роль у регуляції емоцій, — коментують автори.

Щоб дійти такого висновку, дослідники провели метааналіз — вони вивчили результати 29 попередніх контрольованих експериментів, у яких взяли участь майже 4 тисячі людей різного віку та статі.

Ефект виявився стабільним: вживання омега-3 добавок знижувало агресію до 28%. Причому це стосувалося як реактивної агресії (імпульсивної відповіді на провокацію), так і проактивної (заздалегідь спланованої).

Чому це працює: заспокійливе для мозку

Простими словами, омега-3 діє на мозок одразу на трьох рівнях: по-перше, вони гасять приховані запалення, які часто є причиною поганого настрою. По-друге, ці кислоти зміцнюють оболонки нервових клітин, роблячи їх стійкішими до стресу. І нарешті, вони допомагають нейронам краще спілкуватися між собою, прискорюючи передачу сигналів.

По суті, це заспокійливе для нервової системи на клітинному рівні. Раніше схожі механізми пов’язували з профілактикою шизофренії, що лише підтверджує важливість омега-3 для психічного здоров’я.

Де шукати Омега-3: від оселедця до капсул

Дослідники наголошують, що їхні висновки можуть мати практичне застосування у психіатрії та навіть у кримінальному правосудді для корекції поведінки. Та поки це питання майбутнього, кожен може скористатися перевагами омега-3 вже сьогодні.

Найпростіші джерела:

Дієтичні добавки: капсули з риб’ячим жиром.

капсули з риб’ячим жиром. Жирна риба: лосось, скумбрія, оселедець, сардини.

Як приємний бонус, окрім зниження агресії, омега-3 жирні кислоти доведено зменшують ризик серцево-судинних захворювань, інсультів та серцевих нападів. Таким чином, ключ до спокою та здоров’я може бути значно ближчим і простішим, ніж здається — іноді він просто лежить на вашій тарілці.

До речі, у нашому матеріалі ми розповіли, які саме морепродукти, від лосося та скумбрії до устриць, лікарі вважають найкориснішими для здоров’я серця та мозку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!