То засмагати чи ні: чи дає сонце потрібну кількість вітаміну D

“Вийди хоч на вулицю, позасмагай, аби організм отримав вітамін D!” Якщо тобі колись таке казали, певно, ти не раз задумувався/-лась про те, а чи справді сонце дає нам необхідну кількість цього вітаміну. Що краще: випити вітамін у пігулках чи засмагати?

У засмагання є чимало прихильників, які люблять золоті та шоколадні відтінки шкіри, і не менше противників — людей, які бояться онкології, старіння шкіри. Дізнаємося разом зі Skin Cancer Foundation, який варіант отримання вітаміну D є оптимальним.

Чи варто перебувати на сонці заради вітаміну D

Фахівці діляться, що захист від сонця аналогічно важливий, як і вітамін D для організму. Закрити дефіцит можна без пошкоджень шкіри! Насамперед варто знати, що вітамін D стимулює ріст кісток, а вкрай низький вміст в організмі цього елемента провокує остеопороз.

А ще вітамін D зміцнює імунну систему. Дефіцит може відкрити “ящик Пандори”, тобто захворювань. Коли наша шкіра під сонцем, починає виробляти вітамін D.

Ультрафіолетові промені сонця (UVB) взаємодіють з білком 7-DHC у шкірі, перетворюючи його на вітамін D3, активну форму вітаміну D.

Чимало людей бояться, що використання SPF-кремів блокує насичення організму вітаміном. Саме тому люди наражають себе на небезпеку і засмагають без сонцезахисного крему. До речі, ми розповідали, як вибирати сонцезахисний крем і навіщо він потрібен.

Дерматологиня Енн Марі Макніл пояснює: перебування на сонці не може задовольнити норму вітаміну D в організмі. Тож тривале засмагання жодним чином не покращить твій імунітет, а навпаки — нашкодить шкірі. SPF захистить від ризиків розвитку плоскоклітинного раку, меланоми, передчасного старіння шкіри за умови постійного використання.

До слова, нині немає жодних переконливих досліджень, що сонцезахист зменшує або блокує вироблення вітаміну D, тож поки такі теорії є лише вигадками.

Вказати на дефіцит вітаміну можуть такі симптоми: м’язові болі, м’язова слабкість, біль у кістках, рідше уповільнення росту, розм’якшення кісток, остеопороз та часті переломи.

Також допомогти визначити дефіцит можуть щорічні аналізи. Показник нижчий за 30 свідчить про наявність дефіциту. 30-50 — також недостатньо для здоров’я кісток, 50 — достатній рівень, і 125+ — понад норму, що шкідливо.

Насправді для того, аби виробити вітамін D під сонцем, організму потрібно не так багато часу. Засмагання із сонцезахистом по 10-15 хвилин двічі-тричі на тиждень вистачить. Усе, що більше, вже не матиме користі для організму.

Навіть цих 10-15 хвилин без захисту більш ніж достатньо, щоб викликати пошкодження ДНК, і кожне таке пошкодження накопичується протягом усього життя, викликаючи все більше генетичних мутацій.

Дослідження показали, що навіть хвилина на активному сонці без захисних кремів шкідлива і провокує пошкодження клітин шкіри. А пошкодження меланоцитів загрожує найважчою формою раку — меланомою.

Як забезпечити організм вітаміном D: кращі способи

Аби не сидіти на пекучому сонці та не провокувати пошкодження шкіри, варто віддати перевагу безпечнішим способам насичення організму вітаміном D. Найкраще поєднання — їжа і харчові добавки.

Споживай жирну рибу — скумбрію, тунець, лосось, яєчні жовтки, яловичу печінку і сири. Додай у раціон молоко та апельсиновий сік. Можна пити риб’ячий жир.

А якщо у тебе дефіцит, за призначенням лікаря можна поєднувати такий раціон з вітамінами у капсулах.

Раніше ми розповідали, чи давати дітям вітамін D влітку.

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