То засмагати чи ні: чи дає сонце потрібну кількість вітаміну D

Фото Unsplash “Вийди хоч на вулицю, позасмагай, аби організм отримав вітамін D!” Якщо тобі колись таке казали, певно, ти не раз задумувався/-лась про те, а чи справді сонце дає нам необхідну кількість цього вітаміну. Що краще: випити вітамін у пігулках чи засмагати? У засмагання є чимало прихильників, які люблять золоті та шоколадні відтінки шкіри, і не менше противників — людей, які бояться онкології, старіння шкіри. Дізнаємося разом зі Skin Cancer Foundation, який варіант отримання вітаміну D є оптимальним. Чи варто перебувати на сонці заради вітаміну D Фахівці діляться, що захист від сонця аналогічно важливий, як і вітамін D для організму. Закрити дефіцит можна без пошкоджень шкіри! Насамперед варто знати, що вітамін D стимулює ріст кісток, а вкрай низький вміст в організмі цього елемента провокує остеопороз. А ще вітамін D зміцнює імунну систему. Дефіцит може відкрити “ящик Пандори”, тобто захворювань. Коли наша шкіра під сонцем, починає виробляти вітамін D. Ультрафіолетові промені сонця (UVB) взаємодіють з білком 7-DHC у шкірі, перетворюючи його на вітамін D3, активну форму вітаміну D. Чимало людей бояться, що використання SPF-кремів блокує насичення організму вітаміном. Саме тому люди наражають себе на небезпеку і засмагають без сонцезахисного крему. До речі, ми розповідали, як вибирати сонцезахисний крем і навіщо він потрібен. Дерматологиня Енн Марі Макніл пояснює: перебування на сонці не може задовольнити норму вітаміну D в організмі. Тож тривале засмагання жодним чином не покращить твій імунітет, а навпаки — нашкодить шкірі. SPF захистить від ризиків розвитку плоскоклітинного раку, меланоми, передчасного старіння шкіри за умови постійного використання. Читати на тему Вітамін D: у яких продуктах його найбільше В яких продуктах міститься вітамін D і чи є він в овочах та фруктах — читай у матеріалі. До слова, нині немає жодних переконливих досліджень, що сонцезахист зменшує або блокує вироблення вітаміну D, тож поки такі теорії є лише вигадками. Вказати на дефіцит вітаміну можуть такі симптоми: м’язові болі, м’язова слабкість, біль у кістках, рідше уповільнення росту, розм’якшення кісток, остеопороз та часті переломи. Також допомогти визначити дефіцит можуть щорічні аналізи. Показник нижчий за 30 свідчить про наявність дефіциту. 30-50 — також недостатньо для здоров’я кісток, 50 — достатній рівень, і 125+ — понад норму, що шкідливо. Насправді для того, аби виробити вітамін D під сонцем, організму потрібно не так багато часу. Засмагання із сонцезахистом по 10-15 хвилин двічі-тричі на тиждень вистачить. Усе, що більше, вже не матиме користі для організму. Фото: Unsplash Навіть цих 10-15 хвилин без захисту більш ніж достатньо, щоб викликати пошкодження ДНК, і кожне таке пошкодження накопичується протягом усього життя, викликаючи все більше генетичних мутацій. Дослідження показали, що навіть хвилина на активному сонці без захисних кремів шкідлива і провокує пошкодження клітин шкіри. А пошкодження меланоцитів загрожує найважчою формою раку — меланомою. Як забезпечити організм вітаміном D: кращі способи Аби не сидіти на пекучому сонці та не провокувати пошкодження шкіри, варто віддати перевагу безпечнішим способам насичення організму вітаміном D. Найкраще поєднання — їжа і харчові добавки. Споживай жирну рибу — скумбрію, тунець, лосось, яєчні жовтки, яловичу печінку і сири. Додай у раціон молоко та апельсиновий сік. Можна пити риб’ячий жир. А якщо у тебе дефіцит, за призначенням лікаря можна поєднувати такий раціон з вітамінами у капсулах. Раніше ми розповідали, чи давати дітям вітамін D влітку. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Вітаміни, Здоров'я, Медицина, Харчування Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter