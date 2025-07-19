Так загорать или нет: дает ли солнце нужное количество витамина D

“Выйди хоть на улицу, позагорай, чтобы организм получил витамин D!” Если тебе когда-то такое говорили, наверное, ты не раз задумывался/-лась о том, дает ли нам действительно солнце необходимое количество этого витамина. Что лучше: выпить витамин в капсуле или загорать?

У загара есть немало поклонников, которые любят золотые и шоколадные оттенки кожи, и не меньше противников — людей, которые боятся онкологии, старения кожи. Узнаем вместе со Skin Cancer Foundation, какой вариант получения витамина D является оптимальным.

Стоит ли находиться на солнце ради витамина D

Специалисты делятся, что защита от солнца аналогично важна, как и витамин D для организма. Закрыть дефицит можно и без повреждений кожи! В первую очередь следует знать, что витамин D стимулирует рост костей, а крайне низкое содержание в организме этого элемента провоцирует остеопороз.

А еще витамин D укрепляет иммунную систему. Дефицит может открыть “ящик Пандоры”, то есть заболеваний. Когда наша кожа под солнцем, начинает вырабатывать витамин D.

Ультрафиолетовые лучи солнца (UVB) взаимодействуют с белком 7-DHC в коже, превращая его в витамин D3, активную форму витамина D.

Многие боятся, что использование SPF-кремов блокирует насыщение организма витамином. Именно поэтому люди подвергают себя опасности и загорают без солнцезащитного крема. Кстати, мы рассказывали, как выбирать солнцезащитный крем и для чего он нужен.

Дерматолог Энн Мари Макнил объясняет: пребывание на солнце не может удовлетворить норму витамина D в организме. Так что длительное загорание никоим образом не улучшит твой иммунитет, а наоборот — навредит коже. SPF защитит от рисков развития плоскоклеточного рака, меланомы, преждевременного старения кожи при постоянном использовании.

К слову, сейчас нет никаких убедительных исследований, что солнцезащита уменьшает или блокирует выработку витамина D, так что пока такие теории являются лишь вымыслами.

Указать на дефицит витамина могут следующие симптомы: мышечные боли, мышечная слабость, боли в костях, реже замедление роста, размягчение костей, остеопороз и частые переломы.

Также помочь определить дефицит могут ежегодные анализы. Показатель ниже 30 свидетельствует о наличии дефицита. 30-50 – также недостаточно для здоровья костей, 50 – достаточный уровень, и 125+ – сверх нормы, что вредно.

На самом деле, для того, чтобы выработать витамин D под солнцем, организму нужно не так много времени. Загорания с солнцезащитой по 10-15 минут два-три раза в неделю хватит. Все, что больше, уже не будет иметь пользы для организма.

Даже этих 10-15 минут без защиты предостаточно, чтобы вызвать повреждение ДНК, и каждое такое повреждение накапливается на протяжении всей жизни, вызывая все больше генетических мутаций.

Исследования показали, что даже минута на активном солнце без защитных кремов вредна и провоцирует повреждение клеток кожи. А повреждение меланоцитов чревато самой тяжелой формой рака — меланомой.

Как обеспечить организм витамином D: лучшие способы

Чтобы не сидеть на палящем солнце и не провоцировать повреждение кожи, следует отдать предпочтение более безопасным способам насыщения организма витамином D. Лучшее сочетание — пища и пищевые добавки.

Употребляй жирную рыбу — скумбрию, тунец, лосось, яичные желтки, говяжью печень и сыры. Добавь в рацион молоко и апельсиновый сок. Можно пить рыбий жир.

А если у тебя дефицит, по назначению врача можно совмещать такой рацион с витаминами в капсулах.

Раньше мы рассказывали, давать ли детям витамин D летом.

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