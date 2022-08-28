Нужно ли давать ребенку витамин D летом: врач объяснила, кому и зачем необходима дополнительная доза

Летом дети любят играть на улице и активно проводить свое время на солнышке. Отсюда у родителей возникает вопрос, нужно ли давать своему малышу дополнительную дозу витамина D, способствующего росту и развитию организма.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Ирина Волошина рассказала для Министерства здравоохранения Украины, в каких случаях необходимо употреблять диетические добавки.
Витамин D еще называют “витамином солнца”, ведь наше тело синтезирует его в коже под действием солнечного света. Именно он способствует усвоению кальция и фосфатов, которые мы получаем вместе с едой.
Они в свою очередь очень важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы и укрепления иммунитета. А еще эти микроэлементы предупреждают появление рахита у грудных детей (ослабление и деформация костей).
Профессор уверяет, что для здорового ребенка достаточно побыть на солнце хотя бы 15-30 минут в день, чтобы получить необходимую дозу витамина D.
Кроме того, важно употреблять продукты, содержащие этот витамин:
Некоторые дети могут недополучать витамин D. Тогда им требуется дополнительная доза этого микроэлемента.
Речь идет о:
Профессор предостерегает родителей от самолечения и советует обратиться к врачу для обследования ребенка. Только профессионал может выявить дефицит витамина D и прописать индивидуальную дозировку.
Чрезмерное употребление любых витаминов или пищевых добавок может быть вредным для здоровья, поэтому перед их приемом обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
Чрезмерное употребление любых витаминов или пищевых добавок может быть вредным для здоровья, поэтому перед их приемом обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
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