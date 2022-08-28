Нужно ли давать ребенку витамин D летом: врач объяснила, кому и зачем необходима дополнительная доза

Летом дети любят играть на улице и активно проводить свое время на солнышке. Отсюда у родителей возникает вопрос, нужно ли давать своему малышу дополнительную дозу витамина D, способствующего росту и развитию организма.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Ирина Волошина рассказала для Министерства здравоохранения Украины, в каких случаях необходимо употреблять диетические добавки.

Зачем нужен витамин D

Витамин D еще называют “витамином солнца”, ведь наше тело синтезирует его в коже под действием солнечного света. Именно он способствует усвоению кальция и фосфатов, которые мы получаем вместе с едой.

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Они в свою очередь очень важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы и укрепления иммунитета. А еще эти микроэлементы предупреждают появление рахита у грудных детей (ослабление и деформация костей).

Как получить витамин D

Профессор уверяет, что для здорового ребенка достаточно побыть на солнце хотя бы 15-30 минут в день, чтобы получить необходимую дозу витамина D.

Кроме того, важно употреблять продукты, содержащие этот витамин:

рыбу жирных сортов;

молочные продукты;

говяжью печень;

яичные желтки и т.д.

Кому нужно дополнительно употреблять витамин D

Некоторые дети могут недополучать витамин D. Тогда им требуется дополнительная доза этого микроэлемента.

Речь идет о:

детях, мало гуляющих и проводящих недостаточно времени на солнце;

детях с лишним весом или ожирением;

младенцев на грудном вскармливании;

детях, живущих в местности с загрязненным воздухом.

Как выявить дефицит витамина D

Профессор предостерегает родителей от самолечения и советует обратиться к врачу для обследования ребенка. Только профессионал может выявить дефицит витамина D и прописать индивидуальную дозировку.

Чрезмерное употребление любых витаминов или пищевых добавок может быть вредным для здоровья, поэтому перед их приемом обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

С солнцем игры опасны. Наша кожа подвергается губительному воздействию ультрафиолета не только летом на пляже, но и в пасмурные зимние дни.

Солнечные волны способны проходить даже сквозь окна, так что стоит знать, как защитить себя от чрезмерного излучения. Читай, как выбрать солнцезащитный крем и для чего он нужен.

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