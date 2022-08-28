Здоровье и красота

Нужно ли давать ребенку витамин D летом: врач объяснила, кому и зачем необходима дополнительная доза

Елена Яковлева, редактор сайта 28 августа 2022, 08:00
Чи потрібно давати дитині вітамін D влітку - пояснює лікарка
Фото: Pexels

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