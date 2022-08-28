Чи потрібно давати дитині вітамін D влітку: лікарка пояснила, кому та навіщо необхідна додаткова доза

Улітку діти полюбляють гратись на вулиці та активно проводити свій час на сонечку. Звідси в батьків виникає питання, чи потрібно давати своєму малюку додаткову дозу вітаміну D, який сприяє росту і розвитку організму.

Докторка медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини Ірина Волошина розповіла для Міністерства охорони здоров’я України, у яких випадках необхідно вживати дієтичні добавки.

Навіщо потрібен вітамін D

Вітамін D ще називають “вітаміном сонця”, адже наше тіло синтезує його у шкірі під дією сонячного світла. Саме він сприяє засвоєнню кальцію і фосфатів, які ми отримуємо разом з їжею.

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Вони своєю чергою дуже важливі для росту і розвитку кісток, зубів, нервової системи та зміцнення імунітету. А ще ці мікроелементи попереджують появу рахіту в немовлят (ослаблення і деформація кісток).

Як отримати вітамін D

Професорка запевняє, що для здорової дитини достатньо побути на сонці хоча б 15-30 хвилин на день, щоб отримати необхідну дозу вітаміну D.

Крім того, важливо вживати продукти, які містять цей вітамін:

рибу жирних сортів;

молочні продукти;

яловичу печінку;

яєчні жовтки тощо.

Кому потрібно додатково вживати вітамін D

Деякі діти можуть недоотримувати вітамін D. Тоді їм потрібна додаткова доза цього мікроелементу.

Йдеться про:

дітей, які мало гуляють та проводять недостатньо часу на сонці;

дітей із зайвою вагою або ожирінням;

немовлят на грудному вигодовуванні;

дітей, які живуть у місцевості із забрудненим повітрям.

Як виявити дефіцит вітаміну D

Професорка застерігає батьків від самолікування та радить звернутись до лікаря задля обстеження дитини. Тільки професіонал може виявити дефіцит вітаміну D та індивідуально прописати дозування.

Надмірне вживання будь-яких вітамінів або харчових добавок може бути шкідливим для здоров’я, тож перед їхнім прийманням обов’язково потрібно проконсультуватись з лікарем.

Із сонцем ігри небезпечні. Наша шкіра піддається згубному впливу ультрафіолету не тільки влітку на пляжі, а й у похмурі зимні дні.

Сонячні хвилі здатні проходити навіть скрізь вікна, тож варто знати, як захистити себе від надмірного випромінювання. Читай, як обрати сонцезахисний крем та навіщо він потрібен.

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