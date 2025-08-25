Усе залежить від метаболізму. Коли краще пити вітаміни та чому це важливо

Просте слово вітаміни вже давно стало міцно асоціюватись з поняттям користі. Хворієш чи погано почуваєшся? Тобі на допомогу завжди прийдуть вони. І лікарі ж наче рекомендують.

Хтось навіть полюбляє на перехідний сезон готувати цілий арсенал вітамінів. Та не завжди така надмірність може бути на користь. Особливо, коли не знаєш, як та коли пити вітаміни.

Лікарка та health-експертка Уляна Вернер розповіла Фактам ICTV.Здоров’я, як правильно приймати вітаміни.

Чому при прийомі вітамінів варто звертати увагу на час

Насамперед необхідно знати, що час прийому вітамінів — важливий, адже для кращого засвоєння, варто звертати увагу на метаболізм.

Наприклад, експерта впевнена, що прийом харчових добавок вночі — це погана ідея. У цей час травлення та метаболізм людини сповільнюється, а тому засвоїти усі корисні речовини неможливо у повному обсязі.

Тому найкращий час для прийому вітамінів — це день. Однак необхідно зважати ще й на тип харчових добавок, оскільки деякі з них краще пити вранці, а деякі — за вечерею.

Коли та які вітаміни пити

Вітаміни А, D, E, К краще приймати разом з їжею, яка містить жири, оскільки вони допомагають перенесенню цих речовин через стінку кишківника до крові. Тому лишається тільки обрати, коли буде пити вітаміни — у сніданок, обід чи за вечерею.

Вітамін С — розчинний у воді, тому може добре засвоюватись незалежно від їжі. Та найкращий час для його прийому — це ранок, до сніданку, щоб підтримувати енергію протягом дня.

Вітаміни групи В також розчинні у воді, тому їх можна приймати у будь-який час. Однак варто звернути увагу, що вони здатні збільшувати енергію, тому їх краще приймати вранці чи під час обіду.

Та завжди можна також звіритись з інструкцією чи проконсультуватись у лікаря, який не лише порадить, коли пити вітаміни, але і які варто обрати саме тобі.

Уляна Вернер своєю чергою наголошує, що найкращий спосіб споживання вітамінів — це різноманітний раціон. Тому потрібно спробувати дотримуватися збалансованого харчування, наповненого овочами та фруктами.

До речі, раніше ми розповідали, як скласти здорове меню, до чого тут тарілки та чи корисне сало.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!