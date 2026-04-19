Концентрация микропластика в воздухе в 8 раз выше в домах, чем на улице — исследование

В 2026 году воздух в наших домах перестал быть крепостью чистоты. Современные исследования ученых из университета Эмори и Имперского колледжа Лондона указывают на тревожную реальность: мы живем в невидимых облаках микропластика.
По оценкам ученых, человек может вдыхать до 22 миллионов микрочастиц в год, причем в помещениях их концентрация в восемь раз выше, чем на улице.
Эта пластиковая пыль образуется вследствие износа нашей вещи, мебели и бытовой техники, становясь неотъемлемой частью домашней среды.
Микропластик в воздухе жилых помещений: основные источники и риски для здоровья
Главным источником загрязнения наш гардероб и домашний текстиль. Синтетические ткани (полиэстер, акрил, нейлон) постоянно сбрасывают микроскопические волокна во время движения, трения или стирки.
Каждый шаг по синтетическому ковру или обычное встряхивание свитера поднимает в воздух тысячи частиц, которые настолько малы, что часами остаются во взвешенном состоянии.
Особенно мощными генераторами микропластика есть стиральные и сушильные машины. Механическое влияние разрушает структуру нитей, высвобождая волокна, частично попадающие в воздух дома, а частично — в сточные воды, загрязняя мировой океан.
Наибольшую опасность микропластик представляет для малышей и маленьких детей. Поскольку частицы оседают на пол, ползающие дети оказываются непосредственно в эпицентре пластикового облака.
По данным исследователей, ребенок может вдыхать от 19 000 до 75 000 частиц ежесуточно. Это критично, ведь ученые уже находят микропластик в легких, печени, почках и даже мозге, где он может провоцировать хронические воспалительные процессы.
Хотя полностью удалить микропластик из современной жизни невозможно, профессор Дана Барр отмечает, что изменение ежедневных привычек может существенно снизить его влияние.
- Пери вещи только при необходимости при полной загрузке машины — это уменьшает трение тканей. Используй специальные фильтры для стиральных машин, задерживающие до 90% микроволокон.
- По возможности заменяй синтетическую одежду и обивку мебели на изделия из хлопка, льна или шерсти.
- Используй пылесосы исключительно с HEPA-фильтрами, которые способны задерживать мельчайшие частицы. Перед началом сухой уборки обязательно протирай поверхности влажной тряпкой, чтобы пыль не поднималась в воздух.
- Регулярно проветривай комнаты. Установка воздухоочистителя с многослойной системой фильтрации поможет значительно снизить концентрацию взвешенных частиц.
- Средства защиты: Во время генеральной уборки использование защитной маски является рациональным шагом, помогающим уберечь легкие от массированного вдыхания поднятой пыли.
Несмотря на системный масштаб проблемы, каждый шаг к уменьшению использования пластика в обиходе имеет значение. Это не просто вопрос экологии, а вопрос качества каждого вдоха в собственном доме.
Раньше мы писали, чем опасен микропластик – читай в материал, почему маленькие частицы пластика настолько опасны для человека.
