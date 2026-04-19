Концентрация микропластика в воздухе в 8 раз выше в домах, чем на улице — исследование

В 2026 году воздух в наших домах перестал быть крепостью чистоты. Современные исследования ученых из университета Эмори и Имперского колледжа Лондона указывают на тревожную реальность: мы живем в невидимых облаках микропластика.

По оценкам ученых, человек может вдыхать до 22 миллионов микрочастиц в год, причем в помещениях их концентрация в восемь раз выше, чем на улице.

Эта пластиковая пыль образуется вследствие износа нашей вещи, мебели и бытовой техники, становясь неотъемлемой частью домашней среды.

Микропластик в воздухе жилых помещений: основные источники и риски для здоровья

Главным источником загрязнения наш гардероб и домашний текстиль. Синтетические ткани (полиэстер, акрил, нейлон) постоянно сбрасывают микроскопические волокна во время движения, трения или стирки.

Каждый шаг по синтетическому ковру или обычное встряхивание свитера поднимает в воздух тысячи частиц, которые настолько малы, что часами остаются во взвешенном состоянии.

Особенно мощными генераторами микропластика есть стиральные и сушильные машины. Механическое влияние разрушает структуру нитей, высвобождая волокна, частично попадающие в воздух дома, а частично — в сточные воды, загрязняя мировой океан.

Наибольшую опасность микропластик представляет для малышей и маленьких детей. Поскольку частицы оседают на пол, ползающие дети оказываются непосредственно в эпицентре пластикового облака.

По данным исследователей, ребенок может вдыхать от 19 000 до 75 000 частиц ежесуточно. Это критично, ведь ученые уже находят микропластик в легких, печени, почках и даже мозге, где он может провоцировать хронические воспалительные процессы.

Хотя полностью удалить микропластик из современной жизни невозможно, профессор Дана Барр отмечает, что изменение ежедневных привычек может существенно снизить его влияние.

Пери вещи только при необходимости при полной загрузке машины — это уменьшает трение тканей. Используй специальные фильтры для стиральных машин, задерживающие до 90% микроволокон.

По возможности заменяй синтетическую одежду и обивку мебели на изделия из хлопка, льна или шерсти.

Используй пылесосы исключительно с HEPA-фильтрами, которые способны задерживать мельчайшие частицы. Перед началом сухой уборки обязательно протирай поверхности влажной тряпкой, чтобы пыль не поднималась в воздух.

Регулярно проветривай комнаты. Установка воздухоочистителя с многослойной системой фильтрации поможет значительно снизить концентрацию взвешенных частиц.

Средства защиты: Во время генеральной уборки использование защитной маски является рациональным шагом, помогающим уберечь легкие от массированного вдыхания поднятой пыли.

Несмотря на системный масштаб проблемы, каждый шаг к уменьшению использования пластика в обиходе имеет значение. Это не просто вопрос экологии, а вопрос качества каждого вдоха в собственном доме.

Раньше мы писали, чем опасен микропластик – читай в материал, почему маленькие частицы пластика настолько опасны для человека.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!