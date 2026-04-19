Концентрація мікропластику в повітрі у 8 разів вища в оселях, ніж надворі — дослідження

У 2026 році повітря в наших оселях перестало бути фортецею чистоти. Сучасні дослідження вчених із університету Еморі та Імперського коледжу Лондона вказують на тривожну реальність: ми живемо в невидимих хмарах мікропластику.

За оцінками науковців, людина може вдихати до 22 мільйонів мікрочастинок на рік, причому в приміщеннях їхня концентрація у вісім разів вища, ніж на вулиці.

Цей пластиковий пил утворюється внаслідок зносу наших речей, меблів та побутової техніки, стаючи невід’ємною частиною домашнього середовища.

Мікропластик у повітрі житлових приміщень: основні джерела та ризики для здоров’я

Головним джерелом забруднення є наш гардероб та домашній текстиль. Синтетичні тканини (поліестер, акрил, нейлон) постійно скидають мікроскопічні волокна під час руху, тертя або прання.

Кожен крок по синтетичному килиму або звичайне струшування светра піднімає в повітря тисячі частинок, які настільки малі, що годинами залишаються в підвішеному стані.

Особливо потужними генераторами мікропластику є пральні та сушильні машини. Механічний вплив руйнує структуру ниток, вивільняючи волокна, які частково потрапляють у повітря оселі, а частково — у стічні води, забруднюючи світовий океан.

Найбільшу небезпеку мікропластик становить для немовлят та маленьких дітей. Оскільки частинки осідають на підлогу, діти, які повзають, опиняються безпосередньо в епіцентрі пластикової хмари.

За даними дослідників, немовля може вдихати від 19 000 до 75 000 частинок щодоби. Це критично, адже науковці вже знаходять мікропластик у легенях, печінці, нирках і навіть мозку, де він може провокувати хронічні запальні процеси.

Хоча повністю видалити мікропластик із сучасного життя неможливо, професорка Дана Барр наголошує, що зміна щоденних звичок може суттєво знизити його вплив:

Пери речі лише за потреби при повному завантаженні машини — це зменшує тертя тканин. Використовуй спеціальні фільтри для пральних машин, які затримують до 90% мікроволокон.

За можливості замінюй синтетичний одяг та оббивку меблів на вироби з бавовни, льону або вовни.

Використовуй пилососи виключно з HEPA-фільтрами, які здатні затримувати найдрібніші частинки. Перед початком сухого прибирання обов’язково протирай поверхні вологою ганчіркою, щоб пил не піднімався в повітря.

Регулярно провітрюй кімнати. Встановлення очищувача повітря з багатошаровою системою фільтрації допоможе значно знизити концентрацію зважених часток.

Засоби захисту: Під час генерального прибирання використання захисної маски є раціональним кроком, що допомагає вберегти легені від масованого вдихання піднятого пилу.

Незважаючи на системний масштаб проблеми, кожен крок до зменшення використання пластику в побуті має значення. Це не просто питання екології, а питання якості кожного вдиху у власному домі.

