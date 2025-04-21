Мікропластик у яєчниках: вчені знайшли несподівану знахідку в організмі жінок

Мікропластик всюди — і тепер навіть у яєчниках жінок. Точніше, у фолікулярній рідині, яка міститься в цьому органі. До таких приголомшливих висновків дійшли науковці нового дослідження, опублікованого опубліковане в Ecotoxicology and Environmental Safety, повідомляє The Guardian.

У фолікулярній рідині вперше виявили мікропластик, що породжує нові запитання про потенційний вплив токсичних речовин на фертильність жінок.

Вчені перевірили вміст мікропластику в фолікулярній рідині 18 жінок, які проходили допоміжне репродуктивне лікування в клініці безпліддя в Салерно, Італія. Речовину виявили у 14 з них.

Що робити з новими знаннями та як мікропластик опинився у яєчниках — розповідаємо далі.

Мікропластик у фолікулярній рідині яєчників: як так сталося

Фолікулярна рідина потрібна для забезпечення необхідних поживних речовини та біохімічних сигналів для розвитку яйцеклітин.

Забруднення цієї речовини шматочками пластику, ймовірно, матиме наслідки для фертильності, гормонального балансу та загального репродуктивного здоров’я.

Луїджі Монтано, дослідник з Римського університету та провідний автор дослідження, заявив, що отримані дані дуже тривожні, але водночас важливі для розуміння проблем репродуктивної системи.

— Це відкриття має послужити важливим попереджувальним сигналом про інвазивність цих нових забруднень у жіночій репродуктивній системі.

Мікропластик можна знайти в будь-якій точці світу: від вершини Евересту до глибин океану. Вважається, що їжа є основним шляхом розповсюдження. Останні дослідження виявили його в усіх м’ясних і промислових продуктах.

Мікропластик небезпечний тим, що може містити будь-яку кількість 16 тисяч пластикових хімічних речовин.

Це і Pfas, і бісфенол, і фталати, які пов’язують з виникненням раку, нейротоксичністю, гормональними збоями та іншими проблемами.

Мікропластик виявили в усьому тілі людини, а проникати він може через мозковий і плацентарний бар’єри. Останнє дослідження є частиною великого проекту, під час якого виявили мікропластик у людській сечі та спермі.

За припущеннями Луїджі Монтано, мікропластик є однією з хімічних речовин, що спричиняє різке падіння кількості сперми та зниження її загальної якості.

Хоча чоловіки більш сприйнятливі до токсичного впливу речовини, жінки також можуть постраждати. Дослідження на тваринах довели зв’язок мікропластику з дисфункцією яєчників.

Крім цього, він уповільнює дозрівання ооцитів і знижує ймовірність запліднення. Інше дослідження на мишах показало зміни в тканині яєчників.

Хімічні речовини вже добре відомі тим, що порушують роботу гормонів і завдають шкоди репродуктивному здоров’ю жінок. Але потрібно більше досліджень, щоб виявити побічні ефекти.

Як саме мікропластик всмоктується в організм

Нині планують нове дослідження, яке визначить, як менша кількість пластику на кухні та органічне харчування вплине на рівень мікропластику в організмі.

Повсюдність цих речовин ускладнює уникнення, але зменшення кількості пластику, який використовується на кухні — від упаковки до зберігання й посуду — може зменшити вплив.

Експерти також радять людям уникати нагрівання пластику і намагатися не класти в нього гарячу їжу або рідину.

Наприклад, одноразові паперові чашки для кави вивільняють трильйони шматочків пластику, якщо налити в них гарячу рідину.

Подібним чином працюють і чайні пакетики, а також пластик, який використовують в мікрохвильовій печі.

Пластмасовий посуд, який короткочасно контактує з гарячими каструлями, також вивільняє хімікати, тому краще використовувати альтернативи з дерева та нержавіючої сталі.

А як китайські вчені вже борються з мікропластиком і до чого тут губка — розповідали раніше.

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