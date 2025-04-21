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Мікропластик у яєчниках: вчені знайшли несподівану знахідку в організмі жінок

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 14:00
Мікропластик у яєчниках: вчені знайшли несподівану знахідку в організмі жінок
Фото Unsplash

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