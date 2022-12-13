Что бы такого погрызть при тревожности? Десять продуктов, помогающих в борьбе со стрессом

Каждый человек по-разному реагирует на стресс. Кто-то замыкается в себе, кому-то нужно постоянно говорить и рассказывать о своих чувствах. Кто-то целыми днями ничего не ест, а кому-то нужно постоянно что-то подъедать. Это, кстати, распространенное явление.

Но хочется, чтобы продукты, которыми мы заедаем стресс, не вредили организму. На платформе Береги себя рассказали о десяти продуктах, которыми можно заедать стресс.

Субпродукты

Да, субпродукты не самые привлекательные и не самые вкусные, но содержат много витаминов. Просто нужно уметь их вкусно приготовить. В печени, сердцах, почках много витаминов группы В, особенно В12, В6, В2, В9. Эти витамины помогают организму контролировать стресс.

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Яйца

Яйцами тоже можно заедать стресс, они обладают низкой калорийностью и полезными минералами, аминокислотами и антиоксидантами. Особенно ценный в их составе — холин (витамин В4). Он отвечает за работу мозга и помогает в борьбе со стрессом.

Чеснок

Хотя чеснок оставляет после себя неприятный запах, в нем содержится много соединений серы. Они, в свою очередь, способствуют повышению уровня глутатиона. Этот антиоксидант защищает организм от стресса. Поэтому экспериментируй со вкусами блюд и добавляй чеснок в свой рацион.

Петрушка

Именно та зелень, которой обычно украшают блюда и которую так не любят рестораторы. Петрушка — невероятный суперфуд. В нем содержится много антиоксидантов, нейтрализующих нестабильные молекулы и защищающих наши клетки от окислительного стресса.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины, форель, сельдь и другая жирная рыба богата ненасыщенной кислотой Омега-3. Она поддерживает когнитивную функцию и психическое здоровье.

Также жирная рыба содержит альфа-линоленовую кислоту (ALA), которая в процессе пищеварения образует кислоты EPA и DHA. Они регулируют нейромедиаторы, уменьшают воспаление и способствуют здоровой работе мозга.

Желательно употреблять две – три порции жирной рыбы в неделю.

Тахини

Пусть тебя не удивляет это название. Тахини — это кунжутная паста, которая является отличным источником аминокислоты L-триптофана. Она участвует в синтезе нейромедиатора серотонина, который улучшает настроение.

Семена подсолнечника

Именно так, можно включить сериал и щелкать семечки сколько хочешь. Семена подсолнечника — источник витамина Е, магния, марганца, селена, цинка, витаминов группы B и меди.

Так много полезного в маленьком зернышке. Все перечисленные вещества помогают в борьбе со стрессом.

Брокколи

Люди почему-то не любят брокколи, но если ее вкусно приготовить, еще и с соусом — получится невероятный ужин. Кроме того, брокколи может снизить риск заболевания сердечных заболеваний, а также депрессии.

Крестоцветные овощи содержат большое количество магния, витамина С и фолата, эффективно борющихся с симптомами депрессии.

Ромашка

Конечно, мы не говорим тебе есть цветы, но вкусный ромашковый чай, который помогает бороться со стрессом, пей хоть каждый день.

Такой чай и ромашковый экстракт способствуют спокойному сну и уменьшают симптомы тревоги и депрессии.

Черника

В чернике присутствует высокое содержание флавоноидных антиоксидантов, оказывающих мощное противовоспалительное и нейропротекторное действие. Они защищают повреждение нервных клеток.

Также люди любят что-то поесть перед сном, не зря же существуют шутки о ночных походах к холодильнику. Ранее мы рассказывали, какие продукты можно есть перед сном, чтобы не поправиться и было полезно.

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