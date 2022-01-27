Есть на ночь и не толстеть — а что, так можно было? Рассказываем, какие продукты можно кушать перед сном

Все мы любим перекусить перед сном, чего уж тут скрывать.

Часто это что-то вредное и сладкое, ведь так хочется себя порадовать в конце рабочего дня.

Но знал(-ла) ли ты, что кушать перед сном может быть не только вкусно, а и полезно?

На своей странице в Instagram фитнес-тренер и телеведущая канала СТБ Марина Боржемская рассказала о продуктах, которые можно и нужно есть перед сном.

За несколько часов до сна можно съесть ряд продуктов, который не навредит вам и не вылезет на бочок.

Белок

Белок всегда полезен для организма, не только ночью. Но если тебе сильно хочется пожевать что-то в позднее время суток, то нужно делать ставку именно на белок.

Белок без содержания или с минимальным содержанием жира обеспечит сытость надолго и поможет избежать ночного переедания.

Делайте ставку на тофу, хумус, бобовые, индейку, яйца пашот и молодые сыры.

Рыба

Рыба делится на два сорта — та, что богата витамином В6, и Омега-3.

Именно они принимают активное участие в выработке мелатонина и серотонина.

Вот почему приготовленная на пару или на гриле рыба с небольшой порцией овощей — тот самый идеальный ужин, о котором все говорят.

Миндаль

Орехи богаты множеством витаминов, среди них — магний.

Это один из ключевых компонентов для женского здоровья.

Он расслабляет мышцы. Это очень хорошо помогает после активных тренировок.

Горсть миндальных орешков перед сном помогает быстро решить проблему бессонницы.

Но до 18:00 или 19:00 их нужно употреблять в количестве до пяти-шести штук.

Чай из ромашки

Ну и куда же вечером без чая? Особенно, если в кругу семьи.

В таком случае лучше выбирать ромашковый.

Одна чашка этого чая стимулирует синтез глицина — важного вещества, которое нормализует и активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе.

Поэтому такой чай уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.

Кроме того, что эти продукты можно есть перед сном, они еще и влияют на наше самочувствие.

К примеру, жирная рыба уменьшает симптомы тревоги и депрессии. Ранее мы рассказывали о том, как еда влияет на наше настроение.