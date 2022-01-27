Їсти на ніч і не гладшати — а що, так можна було? Розповідаємо, які продукти можна їсти перед сном

Всі ми любимо перекусити перед сном, ніде правди діти.
Часто це щось шкідливе і солодке, адже так хочеться потішити себе наприкінці робочого дня.
Але чи знав(-ла) ти, що їжа перед сном може бути не лише смачною, а й корисною?
На своїй сторінці в Instagram фітнес-тренерка і телеведуча каналу СТБ Марина Боржемська розповіла про продукти, які можна і треба їсти перед сном.
За кілька годин до сну можна з’їсти низку продуктів, які не зашкодять вам і не вилізуть боком.
За кілька годин до сну можна з’їсти низку продуктів, які не зашкодять вам і не вилізуть боком.
Білок завжди корисний для організму, не лише вночі. Але якщо тобі дуже хочеться пожувати щось у пізній час, то потрібно обирати саме білкову їжу.
Білок без вмісту або з мінімальним вмістом жиру забезпечить ситість надовго та допоможе уникнути нічного переїдання.
Робіть ставку на тофу, хумус, бобові, індичку, яйця пашот та молоді сири.
Робіть ставку на тофу, хумус, бобові, індичку, яйця пашот та молоді сири.
Риба ділиться на два сорти — багата на вітамін В6 і багата на Омега-3.
Саме вони беруть активну участь у виробленні мелатоніну та серотоніну.
Ось чому приготовлена на пару або на грилі риба з невеликою порцією овочів — та саме ідеальна вечеря, про яку всі говорять.
Ось чому приготовлена на пару або на грилі риба з невеликою порцією овочів — та саме ідеальна вечеря, про яку всі говорять.
Горіхи багаті на безліч вітамінів, один з яких — магній.
Це один із ключових компонентів для жіночого здоров’я.
Він розслаблює м’язи, а це дуже добре допомагає після активних тренувань.
Жменька мигдалю перед сном допомагає швидко вирішити проблему безсоння.
Жменька мигдалю перед сном допомагає швидко вирішити проблему безсоння.
Але до 18:00 чи 19:00 їх потрібно вживати у кількості до п’яти-шести штук.
Ну і куди ж увечері без чаю? Особливо, якщо в родинному колі.
У такому разі краще обрати ромашковий.
Одна чашка цього чаю стимулює синтез гліцину — найважливішої речовини, яка нормалізує та активує процеси захисного гальмування у центральній нервовій системі.
Одна чашка цього чаю стимулює синтез гліцину — найважливішої речовини, яка нормалізує та активує процеси захисного гальмування у центральній нервовій системі.
Тому такий чай зменшує психоемоційну напругу, підвищує розумову працездатність.
Крім того, що ці продукти можна їсти перед сном, вони ще й впливають на наше самопочуття.
Наприклад, жирна риба зменшує симптоми тривоги та депресії. Раніше ми розповідали про те, як їжа впливає на наш настрій.