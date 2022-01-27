Їсти на ніч і не гладшати — а що, так можна було? Розповідаємо, які продукти можна їсти перед сном

Всі ми любимо перекусити перед сном, ніде правди діти.

Часто це щось шкідливе і солодке, адже так хочеться потішити себе наприкінці робочого дня.

Але чи знав(-ла) ти, що їжа перед сном може бути не лише смачною, а й корисною?

На своїй сторінці в Instagram фітнес-тренерка і телеведуча каналу СТБ Марина Боржемська розповіла про продукти, які можна і треба їсти перед сном.

За кілька годин до сну можна з’їсти низку продуктів, які не зашкодять вам і не вилізуть боком.

Білок

Білок завжди корисний для організму, не лише вночі. Але якщо тобі дуже хочеться пожувати щось у пізній час, то потрібно обирати саме білкову їжу.

Білок без вмісту або з мінімальним вмістом жиру забезпечить ситість надовго та допоможе уникнути нічного переїдання.

Робіть ставку на тофу, хумус, бобові, індичку, яйця пашот та молоді сири.

Риба

Риба ділиться на два сорти — багата на вітамін В6 і багата на Омега-3.

Саме вони беруть активну участь у виробленні мелатоніну та серотоніну.

Ось чому приготовлена ​​на пару або на грилі риба з невеликою порцією овочів — та саме ідеальна вечеря, про яку всі говорять.

Мигдаль

Горіхи багаті на безліч вітамінів, один з яких — магній.

Це один із ключових компонентів для жіночого здоров’я.

Він розслаблює м’язи, а це дуже добре допомагає після активних тренувань.

Жменька мигдалю перед сном допомагає швидко вирішити проблему безсоння.

Але до 18:00 чи 19:00 їх потрібно вживати у кількості до п’яти-шести штук.

Ромашковий чай

Ну і куди ж увечері без чаю? Особливо, якщо в родинному колі.

У такому разі краще обрати ромашковий.

Одна чашка цього чаю стимулює синтез гліцину — найважливішої речовини, яка нормалізує та активує процеси захисного гальмування у центральній нервовій системі.

Тому такий чай зменшує психоемоційну напругу, підвищує розумову працездатність.

Крім того, що ці продукти можна їсти перед сном, вони ще й впливають на наше самопочуття.

Наприклад, жирна риба зменшує симптоми тривоги та депресії. Раніше ми розповідали про те, як їжа впливає на наш настрій.