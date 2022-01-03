Риба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій

Думаю, ти чув(-ла), що голодні люди дуже злі. На цю тему є дуже багато жартів, які ми чудово знаємо. Але всі вони ґрунтуються на реальних фактах.

Хай там як, а наш настрій безпосередньо залежить від харчування.

Є продукти, які покращують настрій і позитивно впливають на психіку, а є ті, які обтяжують наш шлунок, і ми почуваємося погано. Через це й ходимо злі та незадоволені.

На своїй сторінці в Instagram дієтологиня Світлана Фус розповіла, які продукти позитивно впливають на настрій і в цілому на психологічне здоров’я.

Жирна морська риба

Хто не знає, що риба корисна для нашого організму? Адже у ній містяться такі потрібні Омега-3.

Але чи знав(-ла) ти, що риб’ячий жир полегшує симптоми тривоги та депресії? Тепер знаєш.

Намагайтеся вживати щонайменше дві страви з жирної морської риби на тиждень. Урізноманітнюйте ваше меню такою рибою: анчоуси, сардини, оселедець, лосось, форель, скумбрія, — радить дієтологиня.

Свіжі та заморожені ягоди⁣⁣⠀

Світлана Фус каже, що ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С і антиоксиданти, які опосередковано знижують почуття тривоги.

Молочні продукти⁣⁣⠀

Молочні продукти — це одне з джерел тирозину (амінокислота, яка є попередником дофаміну — одного з “гормонів щастя”).

Дієтологиня стверджує, що нестача дофаміну викликає депресії та стрес.

Тому потрібно вибудовувати своє харчування так, щоб було правильне співвідношення білків та вуглеводів. Це допоможе тобі нормалізувати кількість дофаміну та позбутися поганого настрою.

Горіхи⁣⁣⠀

Горіхи дуже корисні для нашого організму та для роботи мозку. А ще волоські горіхи можуть позбавити тебе туги.

У горіхах крім поліненасичених жирних кислот міститься вітамін В6 (магній), який заспокоює нашу нервову систему, впливає на артеріальний тиск, причому як у стані спокою, так і хвилювання.

Гіркий шоколад⁣⁣⠀

Шоколад покращує настрій. Цим виправдовуються більшість ласунів. Це так, але стосується лише гіркого шоколаду.

Природний антидепресант, який збільшує настрій. Але будьте обережні, продукт є достатньо калорійним! Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини — близько 25-30 г на день, — каже дієтологиня.

Цільнозернові крупи⁣⁣⠀

Світлана каже, що в цільнозернових крупах міститься триптофан — амінокислота, яка сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) та мелатоніну (для покращення якості сну).

Тому навіть якщо каші тобі не до смаку, їх потрібно додавати в раціон. Існують сотні рецептів, як смачно приготувати кашу.

Раніше ми розповідали, як приготувати кашу, щоб її їла дитина. Тож намагайся урізноманітнити свій раціон і харчуватися правильно та смачно.