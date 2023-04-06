Источник витаминов, минералов и средство против старения: чем полезна морская капуста

Часто задумываешься, что ты ешь? Какие продукты имеют наибольшую пользу, а какие — почти нулевую? Одним из лидеров по питательности и количеству витаминов в любом холодильнике есть морская капуста. Читай в нашем материале, чем полезна морская капуста для организма.

Чем полезна морская капуста: полезные свойства для организма

Морская капуста содержит витамины А, В, С, D и Е. Кроме того, она является источником натрия, магния, железа и фосфора, жирных кислот Омега-3 и других пищевых волокон. Морскую капусту считают одним из лучших продуктов-источников йода.

Морская капуста снижает уровень сахара в крови, является природным антиоксидантом, укрепляет иммунитет и даже борется со старением!

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Суточная норма морской капусты — 50 г. Ведь именно в таком количестве продукта содержится максимальная доза йода в день.

Воздействует морская капуста и на кишечник — она увеличивает количество здоровых бактерий, чем улучшает микрофлору. К тому же, такая капуста хорошо насыщает, и ты меньше чувствуешь голод. А еще она снижает уровень вредного холестерина. Ранее мы уже рассказывали, какие еще продукты снижают холестерин.

Этот продукт рекомендуют людям, склонным к ожирению, потому что в капусте содержится много клетчатки, а еще фукоксантины, которые расщепляют жировые клетки. Для питания беременных такая закуска тоже полезна, ведь морская капуста поддерживает иммунитет, а для ребенка уменьшает риск развития патологий.

Для пар, которые хотят забеременеть, следует добавить ее в рацион. Как и большое количество морепродуктов, морская капуста является естественным афродизиаком.

Сейчас продается множество видов морской капусты — сушеная, маринованная, консервированная, свежая, прессованная и даже мороженая. При выборе обращай внимание на цвет, запах и маринад. Все должно быть герметично упаковано и храниться при низких температурах.

Свежая морская капуста должна обладать приятным запахом моря. Если капуста имеет неприятный запах, это может свидетельствовать о несвежести или неправильном хранении. Избегай капусты с признаками грязи, высыхания или пятен.

Не желательно есть морскую капусту тем, у кого есть:

Заболевания щитовидной железы. Непереносимость иода. Заболевания пищеварительной системы. Проблемы с почками. Аллергические реакции.

Раньше мы рассказывали о пользе и вреде хурмы.

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