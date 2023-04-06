Аскорбинки много не бывает? Что тебе нужно знать о недостатке и передозировке витамином С

На этой неделе отмечают День витамина С. Так нам напоминают о необходимости следить за своим здоровьем и употреблять достаточное количество питательных веществ. Про витамин С существует множество мифов. Читай в нашем материале, полезен ли витамин С для организма — сколько его принимать и кому.

Витамин С для организма: сколько принимать и кому

Мифами и их развенчанием поделились на платформе Бережи себе. С детства нам давали аскорбиновую кислоту и говорили, что это очень полезный витамин. Но это не значит, что принимать его можно пачками. Сегодня ты узнаешь все про витамин С.

Витамин С является водорастворимым соединением — это значит, что он достаточно быстро выводится из организма. Поэтому пить его нужно каждый день. Дефицит витамина в организме может вызвать недомогание, снижение аппетита, кровоточивость десен, сухую кожу и волосы, а еще у тебя легко могут появляться синяки.

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Хроническая нехватка витамина С в организме чревата цингой — болезнью моряков, которая начинает развиваться после трех месяцев дефицита витамина.

Витамин С помогает заживлять раны на теле и синтезировать коллаген, а еще длительный прием уменьшает период болезней.

Дневная норма витамина С

Дневная норма витамина С отличается:

Для женщин — 75 мг.

Для мужчин — 90 мг.

Для детей 5-8 лет — 25 мг.

Дети 8-13 лет — 45 мг.

Подростки 14-18 лет — 65-75 мг.

Добавляй к норме еще 35 мг витамина, если ты куришь. Ведь курение уменьшает количество витамина С в организме.

Витамин С в продуктах

Все фрукты и овощи содержат витамин С. Но больше всего его в апельсинах. Одного большого апельсина в день хватает, чтобы перекрыть дневную норму витамина С.

Также следует добавить в свой рацион следующие продукты: яблоки, брокколи, брюссельская и цветная капуста, шиповник, болгарский перец, смородина, облепиха, петрушка.

Но постоянное употребление витамина С не спасает от простуды. Долговременный прием витаминов может всего лишь снизить продолжительность болезненного состояния у некоторых людей (и то всего на 10%).

Однако передозировка витамином С также возможна. Не следует принимать большие дозы в 3000 мг. Так ведь появляется риск образования камней в почках, повышается уровень железа в крови и мучает диарея.

Поэтому употреблять витамины нужно, чтобы налаживать процессы в организме и предотвращать болезни, но назначать дозу витаминов должен врач.

Раньше мы рассказывали, полезны ли витамины и биодобавки для здоровья.

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