Аскорбінки багато не буває? Що ти маєш знати про нестачу та передозування вітаміном С

Цього тижня відзначають День вітаміну С. Так нам нагадують про необхідність слідкувати за власним здоров’ям та вживати достатню кількість поживних речовин. Навколо вітаміну С існує багато міфів. Читай у нашому матеріалі, чи корисний вітамін С для організму — скільки його приймати та кому.
Міфами та їх розвінчанням поділились на платформі Бережи себе. З дитинства нам давали аскорбінову кислоту і казали, що це дуже корисний вітамін. Але це не означає, що їсти його можна пачками. Сьогодні ти дізнаєшся все про вітамін С.
Вітамін С є водорозчинною сполукою — це означає, що він доволі швидко виводиться з організму. Тому пити його потрібно щодня. Дефіцит вітаміну в організмі може викликати нездужання, зниження апетиту, кровоточивість ясен, суху шкіру та волосся, а ще в тебе легко можуть з’являтися синці.
Хронічна нестача вітаміну С в організмі загрожує цингою — хворобою моряків, яка починає розвиватися після трьох місяців дефіциту вітаміну.
Вітамін С допомагає загоювати рани на тілі та синтезувати колаген, а ще довготривалий прийом зменшує період хвороб.
Денна норма вітаміну С відрізняється:
Додавай до норми ще 35 мг вітаміну, якщо ти палиш. Адже куріння зменшує кількість вітаміну С в організмі.
Усі фрукти та овочі мають у складі вітамін С. Та найбільше його в апельсинах. Одного великого апельсина на день вистачає, щоб перекрити добову норму вітаміну С.
Також варто додати у свій раціон такі продукти: яблука, броколі, брюссельська та цвітна капуста, шипшина, болгарський перець, смородина, обліпиха, петрушка.
Фото: Unsplash
Та постійне вживання вітаміну С не рятує від застуди. Довготривалий прийом вітамінів може лише зменшити тривалість хворобливого стану в деяких людей (і то лише на 10%).
Однак передозування вітаміном С також можливе. Не слід приймати величезні дози в 3000 мг. Адже так з’являється ризик утворення каміння в нирках, підвищується рівень заліза в крові та мучить діарея.
Тому вживати вітаміни потрібно, щоб налагоджувати процеси в організмі та запобігати хворобам, але призначати дозу вітамінів має лікар.
Раніше ми розповідали, чи корисні вітаміни та біодобавки для здоров’я.
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