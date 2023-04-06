Аскорбінки багато не буває? Що ти маєш знати про нестачу та передозування вітаміном С

Цього тижня відзначають День вітаміну С. Так нам нагадують про необхідність слідкувати за власним здоров’ям та вживати достатню кількість поживних речовин. Навколо вітаміну С існує багато міфів. Читай у нашому матеріалі, чи корисний вітамін С для організму — скільки його приймати та кому.

Вітамін С для організму: скільки приймати та кому

Міфами та їх розвінчанням поділились на платформі Бережи себе. З дитинства нам давали аскорбінову кислоту і казали, що це дуже корисний вітамін. Але це не означає, що їсти його можна пачками. Сьогодні ти дізнаєшся все про вітамін С.

Вітамін С є водорозчинною сполукою — це означає, що він доволі швидко виводиться з організму. Тому пити його потрібно щодня. Дефіцит вітаміну в організмі може викликати нездужання, зниження апетиту, кровоточивість ясен, суху шкіру та волосся, а ще в тебе легко можуть з’являтися синці.

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Хронічна нестача вітаміну С в організмі загрожує цингою — хворобою моряків, яка починає розвиватися після трьох місяців дефіциту вітаміну.

Вітамін С допомагає загоювати рани на тілі та синтезувати колаген, а ще довготривалий прийом зменшує період хвороб.

Денна норма вітаміну С

Денна норма вітаміну С відрізняється:

Для жінок — 75 мг.

Для чоловіків — 90 мг.

Для дітей 5-8 років — 25 мг.

Діти 8-13 років — 45 мг.

Підлітки 14-18 років — 65-75 мг.

Додавай до норми ще 35 мг вітаміну, якщо ти палиш. Адже куріння зменшує кількість вітаміну С в організмі.

Вітамін С в продуктах

Усі фрукти та овочі мають у складі вітамін С. Та найбільше його в апельсинах. Одного великого апельсина на день вистачає, щоб перекрити добову норму вітаміну С.

Також варто додати у свій раціон такі продукти: яблука, броколі, брюссельська та цвітна капуста, шипшина, болгарський перець, смородина, обліпиха, петрушка.

Та постійне вживання вітаміну С не рятує від застуди. Довготривалий прийом вітамінів може лише зменшити тривалість хворобливого стану в деяких людей (і то лише на 10%).

Однак передозування вітаміном С також можливе. Не слід приймати величезні дози в 3000 мг. Адже так з’являється ризик утворення каміння в нирках, підвищується рівень заліза в крові та мучить діарея.

Тому вживати вітаміни потрібно, щоб налагоджувати процеси в організмі та запобігати хворобам, але призначати дозу вітамінів має лікар.

Раніше ми розповідали, чи корисні вітаміни та біодобавки для здоров’я.

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