Я не больна, или Жизнь с целиакией: безглютеновая диета, необразованность и недобор веса — собственный опыт

“Ты покрываешься пятнами, ты что, больна?!” — этот вопрос я впервые услышала в возрасте десяти лет. С тех пор прошла долгий путь, чтобы в 16 резко ответить: “Я не больна, это моя особенность”.

Пятна на моем теле уже не появляются, потому что врачи прописали жесткую диету, которая сейчас спасает мою жизнь. Диагноз целиакия, кажется, мог перечеркнуть нормальное развитие моего организма, однако родители сделали все, чтобы жизнь сложилась иначе.

О “европейской болезни” целиакии, продуктах без глютена, последствиях для организма и почему манная каша является откровенным врагом для детей нового поколения, редактор Вікна-новини рассказывает из собственного опыта.

Советую к прочтению всем, кто хоть однажды слышал в свой адрес комментарии о неестественной худощавости.

Сейчас мне почти 20 лет, у меня прекрасная работа и здоровые отношения с окружающим миром и, главное, — с собой. Люблю готовить для себя и пробовать новое сочетание вкусов.

Но также у меня проблемы с кожей, уже несколько лет вес моего тела не меняется, а от употребления продуктов, в составе которых есть пшеница, ячмень или рожь, кожа покрывается сухими красными язвами, желудок перестает перетравливать пищу, появляется тошнота и плохое самочувствие.

Все это о целиакии, которую врачи смогли обнаружить только в возрасте десяти лет. Но это слово в среднестатистической семьи с Запада Украины тогда вызвало больше страха, чем понимания. Интернет не давал подробного объяснения ни на украинском, ни на русском языках.

В то же время, список запрещенных на то время продуктов доходил до сотни показателей. Тогда казалось, что их и в природе столько не было, сколько я не могла есть.

Непереносимость глютена в тяжелой форме не взялась из ниоткуда. Она была врожденной, но долгие десять лет мой организм травился от завтраков, обедов и ужинов, которые тогда детские врачи и диетологи называли здоровыми и полезными.

Почему манная каша наносит вред и при чем здесь целиакия?

Бабушкин рецепт манной каши раньше казался питательным и главное — сытным. Создавалось впечатление, что дети действительно растут именно благодаря ей. Но на самом деле такое блюдо очень “забивает” детский кишечник, не приносит пользу и больше вредит.

К тому же манная крупа, как и ячменная и пшеничная, содержит большое количество не слишком полезного глиадина.

Глиадин (глютен) — это мукополисахарид, содержащийся в оболочке некоторых злаков и вызывающий некроз — омертвение ворсинок кишечника, функцией которых является всасывание питательных веществ из пищи.

Именно высокий уровень глиадина в организме влечет за собой реакцию на продукты, содержащие клейковину. Глиадин уничтожает ворсинки в кишечнике, поэтому всасывание полезных веществ не происходит: вместо этого человек получает интоксикацию вредными веществами.

Наша пищеварительная система имеет сложности с перевариванием глютена, поэтому даже если ты не страдаешь целиакией, частое потребление в большом количестве продуктов, содержащих этот белок, может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Также справедливо отметить, что целиакия может стать приобретенной при жизни. А еще для целиакии свойственна наследственность и генетика, другие аутоиммунные заболевания.

Выявить непереносимость глютена может только анализ крови на антитела и биопсия кишечника.

Симптомы, которые могут тебя насторожить:

тошнота с утра и после приема пищи;

рвота;

снижение аппетита;

выброс желчи в желудок;

расстройства пищеварения и проблемы при походе в туалет;

красные, сухие пятна на коже и слизистых оболочках, сыпь;

вздутие живота, боль;

недостаточность витаминов;

похудение и невозможность прибавить в весе;

общее плохое самочувствие, усталость и апатия;

нарушение менструального цикла у женщин;

головные боли;

изменения со стороны опорно-двигательной системы: развитие остеопороза, размягчение костной ткани (остеомаляция), артрит, боли в суставах, частые переломы, мышечная слабость, боли в мышцах;

нарушение сна.

Если у тебя наблюдаются такие симптомы, следует немедленно обращаться к врачу. Даже если дело не в целиакии, они свидетельствуют о сбое работы организма, который следует исследовать и лечить.

К сожалению, часто симптомы целиакии можно спутать с кишечной инфекцией. К тому же диагноз распространено ходит под руку с непереносимостью лактозы, что может осложнить его установление.

Какой врач лечит целиакию?

С такими симптомами следует сразу обращаться к гастроэнтерологу, который сможет диагностировать заболевание.

Врач-гастроэнтеролог также подробно исследует кишечник, желудок, поджелудочную железу, печень и желчный пузырь.

Целиакия диагностирована: как жить дальше?

На самом деле, сейчас проблемы с поиском и подбором идеальной диеты при глютенонепереносимости не возникают так остро, как это было в 2013 году. Многие производители мучных изделий обозначают свои продукты знаком gluten free, на котором изображен перечеркнутый пшеничный колос.

И производят такие продукты иностранные компании. Найти безглютеновый хлеб или пасту можно либо в специализированных магазинах, либо в крупных украинских супермаркетах.

Пока ассортимент до сих пор остается небольшим, а представленные продукты — не слишком вкусными.

Отправной точкой для меня стала фраза одного из одноклассников в пятом классе. Я не могла есть обычную выпечку из школьной столовой, а мамин кукурузный хлеб твердел за несколько часов до состояния камня. Тогда я попробовала кусок обычной булочки — через некоторое время мне стало плохо.

“Ты покрываешься пятнами, ты что, больна?!” — услышала я. С тех пор есть на людях стало для меня психологически тяжело.

К счастью, когда человек лицом к лицу сталкивается с проблемой, он пытается решить её доступными методами. Отсюда начались мои попытки жить обычные дни, внедряя новые привычки и продукты.

Готовя еду сейчас, я понимаю, как мне посчастливилось столкнуться с этим диагнозом в детстве. Тогда мои пищевые привычки только формировались, так что сейчас я с легкостью употребляю все то, что люблю, без ущерба для собственного организма.

Безглютеновые продукты: цена и выбор

Самым существенным недостатком является стоимость соответствующей продукции. К примеру, цена небольшой буханки хлеба в специализированных магазинах колеблется от 80 до 155 грн. Упаковка муки — в зависимости от сырья — от 90 грн до 195 грн.

Сладости на разных интернет-прилавках можно найти как от 12 грн, так и до 200 грн за упаковку.

Но есть и хорошая новость! Производители изготавливают безглютеновую овсянку, манную крупу (которая уже точно полезна), различные макаронные изделия и даже соответствующие витамины, имеющие концентрацию необходимых элементов.

К счастью, сейчас пекарни часто выпекают торты и пироги из безглютеновой муки, без молока и часто даже без яиц. День рождения со свечами в торте происходит гарантированно!

Я не больна, или Жизнь с целиакией: безглютеновая диета, необразованность и недобор веса — собственный опыт / 5 Фотографий

Как живут с целиакией в Европе?

Безглютеновое питание стало популярным в Украине только в последние годы. Да и то, продуктов на рынке до сих пор остается мало, собственное производство практически не настроено, а бизнес, предлагающий услуги, закрывается.

К примеру, крупная торговая марка оптовых магазинов запустила собственную линейку безглютеновых продуктов, таких как мука, дрожжи, макаронные изделия, хлебцы и сладости, соусы. Но хлеб они не выпекают.

В центре столицы долгое время работало кафе с безглютеновой выпечкой, но из-за полномасштабного вторжения прилавок на Олимпийской закрылся, выпечка больше не продается.

В Европе такое питание было распространено давно, ведь считается здоровым и правильным.

К примеру, пять лет назад я побывала в Италии. Страна выпечки, жители которой никогда не питаются первым блюдом, но обожают пиццу и пасту, могут “разгуляться”!

Практически в каждом ресторане или кафе можно было выбрать пиццу на корже без глютена. В супермаркетах продавались замороженные безглютеновые изделия.

Но больше всего шокировало то, что в местных МакДональдс было отдельное безглютеновое меню с бургерами и нагетсами! Редактор никогда в жизни не ела вкуснее бургеров после этого, но ждёт, что массовая популярность безглютеновых меню дойдет и до украинских заведений питания в ближайшее время.

Маркетинг и глютен: где нас часто обманывают

Это болезненная тема для людей, которые действительно разбираются в теме безглютеновых продуктов. Однажды я наткнулась на рекламу по телевидению, где говорилось о детских фломастерах.

Каково же было мое удивление, когда возле высшей чем средняя цена такой продукции, написали и подчеркнули: не содержит глютена.

Была ли это ошибка производителя или маркетолога — мне не известно. Но закрадывается чувство, будто где-то здесь спряталось мошенничество.

Общество сейчас в поисках экспертности и здорового образа жизни, а громкие слова о “продуктах без глютена/лактозы/ГМО/сахара/яиц” и т.п. только будоражат людей. Под высокими ценами может скрываться ложная история о глютене в фломастерах, которого там и быть не могло.

В то же время некоторые производители делают мясные изделия без глютена. Здесь также мошенничество? Не совсем.

Не секрет, что многие колбасы и сосиски изготавливают не из отборного мяса, а с добавлением сои. Травянистая культура растения семейства бобовых соя также содержит глютен. Так что если производитель отмечает отсутствие в мясном изделии глютена, значит колбаса или сосиски действительно изготовлены из мяса.

А как быть с пометкой “может содержать следы глютена”, которую часто можно заметить в составе круп или завтраков, соусов и даже сыра?

Бывает так, что сам по себе продукт не содержит клетчатки, однако в процессе производства в него может попадать глютен по разным техническим обстоятельствам. Например, если цеха находятся рядом или если фасование происходит на одном складе.

Образованность и культ глютена

Нередко я спрашиваю в заведениях питания состав того или иного блюда, уточняя о непереносимости глютена. Везет, если меня понимают с первого раза. Однако часто переспрашивают: “Прошу прощения, чего-чего вам нельзя?”

Обижает ли это? Нет. Скорее разочаровывает, потому что с таким уровнем осведомленности мы еще долго не увидим в МакДональдсе безглютеновое меню.

Ведь спрос формирует предложение — это экономическая аксиома. А еще я часто вспоминаю поговорку: “глупый, потому что бедный, а бедный, потому что глупый”. Здесь я не имею цель кого-то оскорбить, скорее напомнить, что пока мы не начнем узнавать что-нибудь новое — из любой сферы, это не начнет появляться в массовой культуре; а вот пока массово этого не будут требовать, то узнавать не будет необходимости.

Раньше украинцам было тяжело принять веганство, но к нему привыкли. Возможно, пора заявить и о глютене?

Что я советую, как девушка, придерживающаяся безглютеновой диеты

Люби себя. Ни один диагноз не будет приговором, пока ты сам(-а) себя не осудишь. Ищи замену среди простых продуктов, не стоит сразу придумывать сложные блюда с экзотикой. Питайся разнообразно, на одной гречке далеко не зайдешь. Пей много воды, чтобы вредные вещества не задерживались в организме. Акцентируй на овощах и фруктах, но не смешивай их между собой: лучше употребляй по отдельности, а не в салатах. Проходи ежегодный чекап организма и поддерживай контакт со своим доктором. Учись готовить для себя. Это значительно сэкономит твои средства, и ты сможешь слышать собственные вкусовые рецепторы и желания. Лучше пользоваться безглютеновыми рецептами, ведь в пропорциях указывается количество необходимой муки и воды в соответствии со свойствами безглютеновых продуктов. Не бойся переспрашивать в кафе или ресторанах состав блюда. Это нормально. Если иногда чувствуешь желание “согрешить” бургером из МакДональдса — позволь себе это, чтобы в конечном итоге убедиться, что твоя диета несет больше пользы и преимуществ.

Если ты планируешь отказаться от глютена добровольно или по состоянию здоровья, можешь попробовать испечь безглютеновый хлеб! Рецепты хлеба без глютена в духовке и хлебопечке мы писали в нашем другом материале.

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