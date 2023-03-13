Можно тем, кому нельзя! Рецепт полезного и вкусного безглютенового хлеба

Выпечка — это вкусно, но часто очень вредно. Если только не знать секрет здоровой и вкусной выпечки! Мало кто знает, однако распространенность целиакии — непереносимости глютеносодержащих продуктов — в мире сегодня составляет примерно 1 на 100 человек, то есть достигает 1%, а количество впервые выявленных случаев продолжает неуклонно расти.
Люди, обладающие такой пищевой особенностью, не могут есть продукты, изготовленные или даже имеющие следы пшеницы, овса, ячменя, манки и ржи.
Люди, обладающие такой пищевой особенностью, не могут есть продукты, изготовленные или даже имеющие следы пшеницы, овса, ячменя, манки и ржи.
Как они живут, спросишь? Здорово и вкусно, ведь их организм не забит клейковиной, которая и есть глютеном, у них нет проблем с кожными заболеваниями и лишним весом.
Готовить блюда без глютена легко, но придется обратить особое внимание на температуру в духовой печи, тишину в доме и темп своей работы.
Как готовить безглютеновые блюда и рецепт безглютенового хлеба — в материале.
Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются хозяева и хозяйки при выпекании хлеба без глютена — его твердость и размер, ведь в хлеб нельзя добавлять обычные дрожжи, стимулирующие рост теста. Однако можно использовать безглютеновые дрожжи.
Выбирать муку следует со значком Gluten Free, удостоверяющим безопасность продукта. Раньше такие можно было приобрести только в отдельных магазинах здоровой продукции, но теперь линейки безглютеновых продуктов запустили и крупные сетевые супермаркеты.
Существуют безглютеновые смеси муки, можно использовать гречневую, рисовую и кукурузную муку, а также картофельный и кукурузный крахмал.
Существуют безглютеновые смеси муки, можно использовать гречневую, рисовую и кукурузную муку, а также картофельный и кукурузный крахмал.
При выпекании хлеба в духовой печи следует обратить внимание на температурный режим.
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Луковый хлеб — вкусное дополнение к грибному супу или отдельная закуска на праздничном столе. Чтобы его приготовить, нужно немного воды в духовке и тишина в доме.
Для хорошего выпекания следует под форму с хлебом поставить огнеупорную емкость с водой.
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Выпекать хлеб без глютена можно и в хлебопечке. Теперь многие производители добавили в функционал опцию выпекания хлеба без глютена. Если у тебя его нет, тогда выпекать можно на режиме Кекс.
Приготовить без глютена можно также овсяное печенье. Стоит только заменить муку безглютеновой. А как приготовить обычное овсяное печенье — читай в нашем другом материале.
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