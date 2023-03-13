Можно тем, кому нельзя! Рецепт полезного и вкусного безглютенового хлеба

Выпечка — это вкусно, но часто очень вредно. Если только не знать секрет здоровой и вкусной выпечки! Мало кто знает, однако распространенность целиакии — непереносимости глютеносодержащих продуктов — в мире сегодня составляет примерно 1 на 100 человек, то есть достигает 1%, а количество впервые выявленных случаев продолжает неуклонно расти.

Люди, обладающие такой пищевой особенностью, не могут есть продукты, изготовленные или даже имеющие следы пшеницы, овса, ячменя, манки и ржи.

Как они живут, спросишь? Здорово и вкусно, ведь их организм не забит клейковиной, которая и есть глютеном, у них нет проблем с кожными заболеваниями и лишним весом.

Готовить блюда без глютена легко, но придется обратить особое внимание на температуру в духовой печи, тишину в доме и темп своей работы.

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Как готовить безглютеновые блюда и рецепт безглютенового хлеба — в материале.

Безглютеновый хлеб: рецепт в духовке

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются хозяева и хозяйки при выпекании хлеба без глютена — его твердость и размер, ведь в хлеб нельзя добавлять обычные дрожжи, стимулирующие рост теста. Однако можно использовать безглютеновые дрожжи.

Выбирать муку следует со значком Gluten Free, удостоверяющим безопасность продукта. Раньше такие можно было приобрести только в отдельных магазинах здоровой продукции, но теперь линейки безглютеновых продуктов запустили и крупные сетевые супермаркеты.

Существуют безглютеновые смеси муки, можно использовать гречневую, рисовую и кукурузную муку, а также картофельный и кукурузный крахмал.

При выпекании хлеба в духовой печи следует обратить внимание на температурный режим.

Ингредиенты безглютенового хлеба в духовке:

Мука гречневая — 250 г;

Мука кукурузная — 150 г;

Мука рисовая — 100 г;

Семена льна — 2 ст.л;

Семена тыквы — пол стакана;

Соль — 1 ст.л;

Сахар — 1 ст.л;

Вода — 500 мл.

Приготовление безглютенового хлеба в духовке:

Просей муку с помощью сита. Смешай муку и все сухие ингредиенты: муку, семена льна и тыквы, соль, сахар. Помешивая, влей воду, чтобы не было комочков. Готовое тесто поставь в тепло и оставь на 30 – 40 минут до увеличения объема. За это время смажь форму сливочным маслом и застели бумагой для выпечки. Отправь тесто в подготовленную форму и оставь в тепле еще на пол часа. Выпекай 50 минут в предварительно нагретой духовке до 220°C.

Безглютеновый луковый хлеб: рецепт в духовке

Луковый хлеб — вкусное дополнение к грибному супу или отдельная закуска на праздничном столе. Чтобы его приготовить, нужно немного воды в духовке и тишина в доме.

Для хорошего выпекания следует под форму с хлебом поставить огнеупорную емкость с водой.

Ингредиенты безглютенового лукового хлеба:

Мука безглютеновая — 750 г;

Вода теплая — 700 мл;

Масло растительное — 2 ст. л;

Сахар — 1 ст. л;

Соль — пол ст. л;

Дрожжи — 7 г;

Лук — 1 шт.;

Приготовление безглютенового лукового хлеба:

К теплой воде добавь дрожжи и поставь на несколько минут, чтобы они растворились. Отдельно смешай все сухие ингредиенты. Добавь к смеси воду с дрожжами. Нарежь лук на чашки и добавь к тесту. Вымешай тесто, добавь растительное масло и еще раз перемешай. Отставь в теплое место на 30 минут. Смажь форму для выпечки маслом, застели бумагой для выпечки и размести туда тесто. Отправь в духовую печь на 25 – 35 минут при температуре 220ºС.

Безглютеновый хлеб: рецепт в хлебопечке

Выпекать хлеб без глютена можно и в хлебопечке. Теперь многие производители добавили в функционал опцию выпекания хлеба без глютена. Если у тебя его нет, тогда выпекать можно на режиме Кекс.

Ингредиенты безглютенового хлеба:

Мука гречневая — 150 г;

Мука рисовая — 150 г;

Крахмал картофельный — 200 г;

Яйцо куриное — 1 шт.;

Растительное масло — 2 ст.л;

Яблочный уксус — 1 ст.л;

Сахар — 2 ч.л;

Соль — 1 ч.л;

Дрожжи — полторы ст.л;

Вода — 1 стакан.

Приготовление безглютенового хлеба:

В контейнер для выпечки забрось все продукты из списка: сначала жидкие, затем сухие; Если у хлебопечки есть режим выпечки без глютена, просто ожидай запрограммированное время. Если нужной программы нет, выбирай режим Кекс и оставляй тесто замешиваться 15 минут; Выключай и оставляй тесто подходить час; После запускай режим выпечки на час.

Приготовить без глютена можно также овсяное печенье. Стоит только заменить муку безглютеновой. А как приготовить обычное овсяное печенье — читай в нашем другом материале.

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