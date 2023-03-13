Можна тим, кому не можна! Рецепт корисного та смачного безглютенового хліба

Випічка — смачно, але часто дуже шкідливо. Якщо лише не знати секрету здорової та смачної випічки! Мало хто знає, проте поширеність целіакії — непереносності глютеновмісних продуктів — у світі на сьогодні становить приблизно 1 на 100 осіб, тобто сягає 1%, а кількість вперше виявлених випадків продовжує неухильно зростати.

Люди, що мають таку харчову особливість, не можуть їсти продукти, які виготовлені або навіть мають сліди пшениці, вівса, ячменю, манки та жита.

Як вони живуть, спитаєш ти? Здорово та смачно, адже їхній організм не забитий клейковиною, яка і є глютеном, у них немає проблем зі шкірними захворюваннями та зайвою вагою.

Готувати страви без глютену не складно, але доведеться звернути особливу увагу на температуру у духовій печі, тишу в домі та темп своєї роботи.

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Як готувати безглютенові страви та рецепт безглютенового хліба — в матеріалі.

Безглютеновий хліб: рецепт у духовці

Найпоширеніша проблема, з якою стикаються господарі та господині при випіканні хліба без глютену, — його твердість та розмір, адже у хліб не можна додавати звичайні дріжджі, які стимулюють ріст тіста. Проте можна використовувати безглютенові дріжджі.

Обирати борошно варто із позначкою Gluten Free, що засвідчує безпечність продукту. Раніше такі можна було придбати лише в окремих магазинах здорової продукції, та тепер власні лінійки безглютенових продуктів запустили й великі мережеві супермаркети.

Існують безглютенові суміші борошна, також можна використовувати гречану, рисову та кукурудзяну муку, а також картопляний та кукурудзяний крохмаль.

При випіканні хліба в духовій печі варто звернути увагу на температурний режим.

Інгредієнти безглютенового хліба у духовці:

Борошно гречане — 250 г;

Борошно кукурудзяне — 150 г;

Борошно рисове — 100 г;

Насіння льону — 2 ст.л;

Насіння гарбуза — пів склянки;

Сіль — 1 ст.л;

Цукор — 1 ст.л;

Вода — 500 мл.

Приготування безглютенового хліба у духовці:

Просій борошно за допомогою сита. Змішай борошно та всі сухі інгредієнти: борошно, насіння льону та гарбуза, сіль, цукор. Помішуючи, влий воду, щоб не було грудочок. Готове тісто постав у тепло і залиши на 30 – 40 хвилин до збільшення об’єму. За цей час змасти форму вершковим маслом та застели папером для випікання. Відправ тісто до підготовленої форми й залиши у теплі ще на пів години. Випікай 50 хвилин у попередньо нагрітій духовці до 220°C.

Безглютеновий цибулевий хліб: рецепт у духовці

Цибулевий хліб — смачний додаток до грибного супу чи й окрема закуска на святковому столі. Аби його приготувати, потрібно трохи води у духовій печі та тиша в домі.

Для гарного випікання варто під форму з хлібом поставити вогнетривку місткість з водою.

Інгредієнти безглютенового цибулевого хліба:

Борошно безглютенове — 750 г;

Вода тепла — 700 мл;

Олія рослинна — 2 ст. л;

Цукор — 1 ст. л;

Сіль — пів ст. л;

Дріжджі — 7 г;

Цибуля — 1 шт.;

Приготування безглютенового цибулевого хліба:

До теплої води додай дріжджі та постав на кілька хвилин, аби вони розчинилися. Окремо змішай всі сухі інгредієнти. Додай до суміші воду з дріжджами. Наріж цибулю на кубки та додай до тіста. Вимішай тісто, додай олію та ще раз перемішай. Відстав у тепле місце на 30 хвилин. Змасти форму для випікання маслом, застели папером для випікання та розмісти туди тісто. Відправ у духову піч на 25 – 35 хвилин при температурі 220ºС.

Безглютеновий хліб: рецепт у хлібопічці

Випікати хліб без глютену можна й у хлібопічці. Тепер багато виробників додали до функціонала опцію випікання хліба без глютену. Якщо ж у тебе його немає, тоді випікати можна на режимі Кекс.

Інгредієнти безглютенового хліба:

Борошно гречане — 150 г;

Борошно рисове — 150 г;

Крохмаль картопляний — 200 г;

Яйце куряче — 1 шт.;

Рослинна олія — 2 ст.л;

Яблучний оцет — 1 ст.л;

Цукор — 2 ч.л;

Сіль — 1 ч.л;

Дріжджі — півтори ст.л;

Вода — 1 склянка.

Приготування безглютенового хліба:

До контейнера для випічки вкинь всі продукти зі списку: спочатку рідкі, опісля сухі; Якщо у хлібопічки є режим Випічка без глютену, просто очікуй час, який запрограмований; Якщо потрібної програми немає, обирай режим Кекс й залишай тісто замішуватися 15 хвилин; Вимикай та залишай тісто підходити годину; Після запускай режим Випічка на годину.

Приготувати без глютену можна також й вівсяне печиво. Варто лише замінити борошно на безглютенове. А як приготувати звичайне вівсяне печиво — читай у нашому іншому матеріалі.

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