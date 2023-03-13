Можна тим, кому не можна! Рецепт корисного та смачного безглютенового хліба

Випічка — смачно, але часто дуже шкідливо. Якщо лише не знати секрету здорової та смачної випічки! Мало хто знає, проте поширеність целіакії — непереносності глютеновмісних продуктів — у світі на сьогодні становить приблизно 1 на 100 осіб, тобто сягає 1%, а кількість вперше виявлених випадків продовжує неухильно зростати.
Люди, що мають таку харчову особливість, не можуть їсти продукти, які виготовлені або навіть мають сліди пшениці, вівса, ячменю, манки та жита.
Люди, що мають таку харчову особливість, не можуть їсти продукти, які виготовлені або навіть мають сліди пшениці, вівса, ячменю, манки та жита.
Як вони живуть, спитаєш ти? Здорово та смачно, адже їхній організм не забитий клейковиною, яка і є глютеном, у них немає проблем зі шкірними захворюваннями та зайвою вагою.
Готувати страви без глютену не складно, але доведеться звернути особливу увагу на температуру у духовій печі, тишу в домі та темп своєї роботи.
Як готувати безглютенові страви та рецепт безглютенового хліба — в матеріалі.
Найпоширеніша проблема, з якою стикаються господарі та господині при випіканні хліба без глютену, — його твердість та розмір, адже у хліб не можна додавати звичайні дріжджі, які стимулюють ріст тіста. Проте можна використовувати безглютенові дріжджі.
Обирати борошно варто із позначкою Gluten Free, що засвідчує безпечність продукту. Раніше такі можна було придбати лише в окремих магазинах здорової продукції, та тепер власні лінійки безглютенових продуктів запустили й великі мережеві супермаркети.
Існують безглютенові суміші борошна, також можна використовувати гречану, рисову та кукурудзяну муку, а також картопляний та кукурудзяний крохмаль.
Існують безглютенові суміші борошна, також можна використовувати гречану, рисову та кукурудзяну муку, а також картопляний та кукурудзяний крохмаль.
При випіканні хліба в духовій печі варто звернути увагу на температурний режим.
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Цибулевий хліб — смачний додаток до грибного супу чи й окрема закуска на святковому столі. Аби його приготувати, потрібно трохи води у духовій печі та тиша в домі.
Для гарного випікання варто під форму з хлібом поставити вогнетривку місткість з водою.
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Випікати хліб без глютену можна й у хлібопічці. Тепер багато виробників додали до функціонала опцію випікання хліба без глютену. Якщо ж у тебе його немає, тоді випікати можна на режимі Кекс.
Приготувати без глютену можна також й вівсяне печиво. Варто лише замінити борошно на безглютенове. А як приготувати звичайне вівсяне печиво — читай у нашому іншому матеріалі.
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