Корисний смак дитинства — рецепт вівсяного печива від нутриціологині

Запашна домашня випічка навіює нам теплі дитячі спогади. Їсти печиво чи пироги з чаєм або теплим молоком стає відразу приємніше. А ще краще, коли ці смаколики корисні.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилися рецептом корисного вівсяного печива.

Рецепт корисного вівсяного печива

Інгредієнти:

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100 г вівсяних пластівців

50-60 г мигдалевого борошна

125 г борошна без глютену

1/2 ч. л. соди

1/2 ч. л. розпушувача

1/4 ч. л. солі

2 порції стевії (вказані дози на пакуванні)

2 ч. л. меду (можна замінити сиропом агави або кленовим)

60 г вершкового масла

60 г кокосової олії

1 яйце

1 ст. л. насіння соняшника

Рецепт вівсяного печива

Рецепт приготування цього печива дуже простий. Спершу треба розтопити масло та олію у духовій шафі. Потім змішати з іншими інгредієнтами.

З тіста сформувати кульки, з яких зробити коржик. Випікати у розігрітій до 180°C 15-20 хв.

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