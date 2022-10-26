Корисний смак дитинства — рецепт вівсяного печива від нутриціологині

Запашна домашня випічка навіює нам теплі дитячі спогади. Їсти печиво чи пироги з чаєм або теплим молоком стає відразу приємніше. А ще краще, коли ці смаколики корисні.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилися рецептом корисного вівсяного печива.
Інгредієнти:
Рецепт приготування цього печива дуже простий. Спершу треба розтопити масло та олію у духовій шафі. Потім змішати з іншими інгредієнтами.
З тіста сформувати кульки, з яких зробити коржик. Випікати у розігрітій до 180°C 15-20 хв.
Нам завжди хочеться чогось солоденького до чаю, що не псуватиме фігуру. Раніше ми розповідали рецепт корисних булочок з маком.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше