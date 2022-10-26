Полезный вкус детства — рецепт овсяного печенья от нутрициолога

Ароматная домашняя выпечка пробуждает у нас теплые детские воспоминания. Кушать печенье или пироги с чаем или теплым молоком куда приятнее. А еще лучше, когда эти сладости — полезные.
Нутрициолог Анастасия Голобородько поделились рецептом полезного овсяного печенья.
Ингредиенты:
Рецепт приготовления этого печенья очень прост. Сначала нужно растопить масло в духовом шкафу. Затем смешать с другими ингредиентами.
Из теста слепить шарики, из которых потом сформировать печенье. Выпекать в разогретой до 180°C 15-20 минут.
Нам всегда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, чтобы не портило фигуру. Раньше мы рассказывали рецепт полезных булочек с маком.
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