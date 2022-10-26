Полезный вкус детства — рецепт овсяного печенья от нутрициолога

Ароматная домашняя выпечка пробуждает у нас теплые детские воспоминания. Кушать печенье или пироги с чаем или теплым молоком куда приятнее. А еще лучше, когда эти сладости — полезные.

Нутрициолог Анастасия Голобородько поделились рецептом полезного овсяного печенья.

Рецепт полезного овсяного печенья

Ингредиенты:

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100 г овсяных хлопьев

50-60 г миндальной муки

125 г муки без глютена

1/2 ч. л. соды

1/2 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

2 порции стевии (указанные дозы на упаковке)

2 ч. л. меда (можно заменить сиропом агавы или кленовым)

60 г сливочного масла

60 г кокосового масла

1 яйцо

1 ст. л. семена подсолнечника

Рецепт овсяного печенья

Рецепт приготовления этого печенья очень прост. Сначала нужно растопить масло в духовом шкафу. Затем смешать с другими ингредиентами.

Из теста слепить шарики, из которых потом сформировать печенье. Выпекать в разогретой до 180°C 15-20 минут.

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