DASH-диета? Как улучшить здоровье сердца благодаря питанию

Здоровье сердца является одним из важнейших компонентов нашей счастливой жизни. Но, к сожалению, мы часто пренебрегаем им в современном мире. Однако еще не поздно все изменить. Надлежащее питание может значительно улучшить твое здоровье и предотвратить болезни сердца.
Подробнее о влиянии рациона на здоровье сердца рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.
Часто неправильно составленный рацион является причиной того, что мы чувствуем себя уставшими и нам не хватает энергии. Если ты хочешь получать энергию из пищи и при этом не чувствовать тяжести, хочешь быть сытым(-ой) и не набирать лишний вес — держи список, который поможет позаботиться о здоровье.
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