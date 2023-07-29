DASH-диета? Как улучшить здоровье сердца благодаря питанию

Здоровье сердца является одним из важнейших компонентов нашей счастливой жизни. Но, к сожалению, мы часто пренебрегаем им в современном мире. Однако еще не поздно все изменить. Надлежащее питание может значительно улучшить твое здоровье и предотвратить болезни сердца.

Подробнее о влиянии рациона на здоровье сердца рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

Часто неправильно составленный рацион является причиной того, что мы чувствуем себя уставшими и нам не хватает энергии. Если ты хочешь получать энергию из пищи и при этом не чувствовать тяжести, хочешь быть сытым(-ой) и не набирать лишний вес — держи список, который поможет позаботиться о здоровье.

Сейчас также смотрят

Как улучшить здоровье сердца

DASH-диета, которая увеличивает количество употребляемых овощей, фруктов, зелени и корнеплодов в нашем рационе. Отдавай предпочтение цельнозерновым продуктам, а не обработанным. К примеру, используй цельнозерновую муку вместо белой пшеничной. Также приоритет отдавай таким крупам как пшено, гречка, амарант. Не забывай контролировать размеры порций молочных продуктов, чтобы избежать дисбаланса в организме. Нутрициолог рассказывает, что она не поддерживает использование обезжиренных молочных продуктов, поскольку в жирах содержатся полезные для нашего здоровья элементы. Потребляй разные виды белка. Для вегетарианцев подойдут чечевица, темная фасоль, орехи, семена тыквы. Также не забывай о рыбе и птице. Лучше отдавать предпочтение им, чем красному мясу. Еще важный момент — колбасы и сосиски стоит полностью исключить из рациона.

Готовь на растительном масле. Но вместо подсолнечного рафинированного используй оливковое холодного отжима. DASH существенно снижает употребление сахара, меда, варенья, сухофруктов, сладких газированных напитков и десертов, что, безусловно, очень полезно, ведь в нашем рационе слишком много сахара. Также стоит исключить из диеты жирное мясо и рафинированные масла, такие как пальмовое и рапсовое.

Ранее мы рассказывали, как алкоголь и сахар влияют на нашу внешность.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.