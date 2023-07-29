DASH-дієта? Як покращити здоров’я серця завдяки харчуванню

Здоров’я серця є одним із найважливіших компонентів нашого щасливого життя. Та, на жаль, ми часто нехтуємо ним у сучасному світі. Однак ще не пізно все змінити. Належне харчування може значно покращити твоє здоров’я та запобігти хворобам серця.

Детальніше про вплив раціону на здоров’я серця розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Часто неправильно складений раціон є причиною того, що ми почуваємося стомленими й нам бракує енергії. Якщо ти хочеш отримувати енергію з їжі та при цьому не відчувати важкості, прагнеш бути ситим(-ою) і не набирати зайвої ваги — тримай список, що допоможе подбати про здоров’я.

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Як покращити здоров’я серця

DASH-дієта , що передбачає збільшення вживання овочів, фруктів, зелені та кореневих. Надавай перевагу цілозерновим продуктам , а не обробленим. Приміром, використовуй цілозернове борошно замість білого пшеничного. Також пріоритет надаємо таким крупам як пшоно, гречка, амарант. Не забувай контролювати розміри порцій молочних продуктів , щоб уникнути дисбалансу в організмі. Нутриціологиня розповідає, що вона не підтримує використання знежирених молочних продуктів, оскільки в жирах містяться корисні для нашого здоров’я елементи. Споживай різні види білка. Для вегетаріанців підійдуть сочевиця, темна квасоля, горіхи, насіння гарбуза. Також не забувай про рибу та птицю. Краще надавати перевагу їм, аніж червоному м’ясу. Ще важливий момент — ковбаси та сосиски варто повністю виключити з раціону.

Готуй на олії . Але замість соняшникової рафінованої використовуй оливкову холодного віджиму. DASH суттєво знижує вживання цукру , меду, варення, сухофруктів, солодких газованих напоїв та десертів, що, безперечно, дуже корисно, адже в нашому раціоні занадто багато цукру. Також варто виключити з дієти жирне м’ясо та рафіновані олії , як-от пальмову та рапсову.

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