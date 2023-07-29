DASH-дієта? Як покращити здоров’я серця завдяки харчуванню

Здоров’я серця є одним із найважливіших компонентів нашого щасливого життя. Та, на жаль, ми часто нехтуємо ним у сучасному світі. Однак ще не пізно все змінити. Належне харчування може значно покращити твоє здоров’я та запобігти хворобам серця.
Детальніше про вплив раціону на здоров’я серця розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Часто неправильно складений раціон є причиною того, що ми почуваємося стомленими й нам бракує енергії. Якщо ти хочеш отримувати енергію з їжі та при цьому не відчувати важкості, прагнеш бути ситим(-ою) і не набирати зайвої ваги — тримай список, що допоможе подбати про здоров’я.
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