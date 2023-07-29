Здоров'я та краса

DASH-дієта? Як покращити здоров’я серця завдяки харчуванню

Діана Просяник, редакторка сайту 29 Липня 2023, 11:00
Як покращити здоров’я серця
Фото: Pexels

Більше новин
Як отримати землю в Україні
Як безоплатно отримати землю в Україні 2023: інструкція на час воєнного стану
Як Чернівці перетворилися на спокійний тил для переселенців
Найтихіше місто України? Як Чернівці допомагають іншим регіонам та приймають переселенців
зірвав спину
Болить, стріляє й ниє: що робити, якщо зірвав(-ла) спину
Атомні звички: що це таке та як змусити рутину працювати на тебе
Рутинна дія, яка стає джерелом сили. Що таке атомні звички та як вони працюють
Дивитись більше

Матеріали по темі

зірвав спину
Болить, стріляє й ниє: що робити, якщо зірвав(-ла) спину
сніданок
Міфи про важливість сніданку: чи пов’язаний він з метаболізмом, ожирінням та здоров’ям
язик
Визнач хворобу по язику: чому він змінює колір та про що це сигналізує
Види меду: які бувають і в чому їхня користь
Верблюжа колючка замість різнотрав’я? Смачні сорти меду, про які ти не знав(-ла)

Відео
0:06:51
Як Чернівці перетворилися на спокійний тил для переселенців

Найтихіше місто України? Як Чернівці допомагають іншим регіонам та приймають переселенців
Карта бойових дій в Україні
Після звільнення Старомайорська окупанти бояться йти у наступ: карта бойових дій в Україні 29 липня в режимі онлайн
Відновлення авіасполучення Україна
Гучна заява Ryanair Vs логіка воєнного часу. Розбираємо, чи можливе відновлення авіаперельотів з України
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:12
Тримали в камері та вимагали видавати інформацію — історія слідчого
Не зрадив професію та Україну. Слідчого з Вовчанська тримали в камері та примушували до співпраці росіяни
Карта бойових дій в Україні
Ворог безнадійно атакує Надію на Луганщині: карта бойових дій в Україні 28 липня в режимі онлайн
0:03:29
Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці
Усе через росіянку? Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу. Подробиці від ФФУ та Кулеби
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж
Діти обговорюють, яку бачили шрапнель. Як відбувається примусова евакуація малечі з Вовчанська
Більше відео
зірвав спину
Читати далі
Болить, стріляє й ниє: що робити, якщо зірвав(-ла) спину

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь