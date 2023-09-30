Дієта блакитних зон: що це таке, її користь та чи впливає таке харчування на довголіття

Здоров’я та довголіття — чи не найбажаніші речі у житті всіх людей. Однак вплинути на час можуть не всі: для цього потрібні такі інструменти, як здоровий спосіб життя, екологія, мінімальна кількість стресу тощо.

Однак на довголіття впливає також й харчування. До таких роздумів підштовхує новий серіал від Netflix Життя до 100 років: Таємниці блакитних зон, де дослідник Ден Бюттнер вирушив до п’яти громад довгожителів.

Що таке блакитні зони та як варто харчуватися, аби прожити якомога довше, розповіло видання Heatline.

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Що таке блакитні зони

Визначення блакитних зон з’явилося у 2004 році, після публікації карти з середньою тривалістю життя на Землі. Зони, де тривалість життя була найдовшою, на карті позначили блакитним кольором.

Так і вийшло: блакитні зони — це географічна територія, де люди живуть довше, ніж на інших територіях.

Окрім Сардинії, яку відносять до блакитних зон, такими також вважають півострів Нікоя Коста Рики, острів Ікарія у Греції, острів Окінава в Японії та Лома-Лінда у Каліфорнії, США.

Разом з тим, дослідники та науковці досі не знають, чому самі ці місця підпадають під поняття блакитних зон.

Як треба харчуватися, аби довго жити

Люди, що живуть у так званих блакитних зонах, не дотримуються дієт. Дієтолог Джордан Гілл пояснює: там люди акцентують не на заборонах, а на балансі та поміркованості.

Тож, що треба їсти, аби жити довго?

Введи у свій раціон продукти рослинного походження — фрукти, овочі, зернові та бобові; та корисні жири — оливкову олію, горіхи, насіння). Тофу — як і горіхи та насіння, є джерелом білків. Споживай нежирне м’ясо. Не забувай про фізичну активність, відмову від шкідливих звичок.

Вживання алкоголю серед жителів блакитних зон — помірне, однак більше уваги вони приділяють принципу харчування.

Їсти треба доти, доки не наситишся на 80%.

І хоч таке харчування не розв’яже всіх проблем і не гарантуватиме довгих років життя, однак середземноморська дієта справді є корисною.

— Вона має широкий спектр переваг для здоров’я, включно з покращенням роботи серцево-судинної системи, рівня кров’яного тиску, метаболічного синдрому тощо, — пояснює лікарка та директорка відділу медицини ожиріння в Cedars-Sinai Аманда Веласкес.

Адже здоров’я нашого організму — це наслідок правильно та корисного харчування. Про вплив різних дієт на наш кишківник, ми писали раніше.

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