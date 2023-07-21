Куди поїхати на Закарпатті: популярні туристичні місця, які потрібно побачити хоча б раз у житті

Закарпатська область — справжнє джерело культурних та архітектурних скарбів. Якщо ти плануєш під час відпустки відвідати цікаві та незвичайні місця, приглянься до цього регіону.

Куди поїхати на Закарпатті й що цікавого там подивитися — читай у матеріалі.

Куди поїхати на Закарпатті: водоспад Шипіт

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Шипіт — це великий водоспад у самому серці Карпат. Він розташовується біля підніжжя гори Гимба. Струмені води падають каскадами заввишки 14 метрів.

Вони розбиваються об каміння і красиво сяють у променях сонця.

Водоспад дуже популярний серед туристів, адже що взимку, що влітку там завжди гарно і затишно.

Цікаві місця на Закарпатті: церква в селі Пилипець

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Старовинна дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці виконана у бароковому стилі та розташована у високогірному селі Пилипець, на березі річки Рипинка.

Її збудували приблизно з 1759 по 1762 р. Особливість церкви в тому, що вона збудована без жодного цвяха. Храм досить невеличкий, але декорований оригінальними орнаментами та витонченим різьбленням.

Закарпаття: куди поїхати — Озеро Синевир

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У Національному природному парку є озеро Синевир. Воно сховалося у густих хвойних лісах Карпат і вражає туристів своїми кришталево-чистими та глибокими водами. Це найбільше гірське озеро в Україні. До того ж тут можна насолодитися мальовничими краєвидами довкола.

Музей народної архітектури та побуту

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В ужгородському музеї можна без проблем відчути атмосферу регіону. Особливо, гуляючи музеєм на схилах Замкової гори, де можна доторкнутися до краси народної архітектури. Там є велика кількість творів мистецтва цього краю.

Село Іза, Хустський район: мальовниче закарпатське село

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Це мальовниче село у Закарпатській області славиться своїми народними майстрами. Адже вони виготовляють незвичайні плетені вироби, які славляться на всю Україну. Також саме тут є оленяча ферма, на якій мешкає кілька сотень оленів.

Замок у Мукачеві

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У Мукачеві є один із найдавніших замків, який так і називається — Мукачівський замок. Це стара фортеця, що стоїть на горі вулканічного походження заввишки 68 метрів і ніколи не була взята штурмом.

Чинадіївський замок

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Bartosh (@bartoshd)

Цю пам’ятку колись називали Замком кохання Сент-Міклош. У стінах будівлі 1682 року могутня княгиня Ілона Зріні таємно зустрічалася із легендарним героєм угорських повстанців — графом Імре Текелі. Наразі його орендує художник Йосип Бартош, який самостійно проводить тут екскурсії.

Закарпатська Блакитна лагуна

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Якщо ти вже налаштувався(-лась) на поїздку до Закарпаття, обов’язково їдь на річку Люта. Річка спадає між двома скелями й утворює блакитну лагуну, що розташована на висоті близько 350 метрів над рівнем моря та заворожує з першого погляду.

Раніше ми розповідали, як компактно скласти валізу.

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