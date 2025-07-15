Компенсація на навчання дітям ветеранів: уряд додав нові категорії і правила перевірки

Діти ветеранів в Україні мають пільги на навчання у закладах вищої освіти. Така практика існує давно. Та нині уряд вирішив розширити правила компенсації навчання. Ділимося детальніше, як діти військових зможуть здобути вищу освіту за меншою вартістю.

Уряд розширив компенсації на навчання для дітей ветеранів

У Кабінеті міністрів України змінили порядок отримання дітьми ветеранів та учасників бойових дій компенсацій платного навчання у коледжах та університетах. Про це розповіли у Міністерстві ветеранів.

Відтепер навчання компенсуватимуть і дітям тих, хто зазнав інвалідності під час Революції Гідності. Відповідні зміни внесені в експериментальний проект. Так в уряді уточнили категорії дітей, які можуть претендувати на компенсації вартості навчання на контрактній формі.

Тепер допомогу зможуть отримати й діти тих, хто стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи ушкоджень, отриманих під час участі в масових акціях протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року — під час Революції Гідності.

До переліку додалися також здобувачі освіти таких категорій:

Діти осіб зі статусом ветерана війни, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Діти осіб зі статусом ветерана війни, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок війни.

Крім усього, для дітей ветеранів запроваджується ще низка нововведень. Зокрема, переважне право на державну допомогу тим, хто завершує освіту у 2024-2025 навчальному році.

Уряд впроваджує і механізм ретельної перевірки у заявників права на допомогу. У повідомленні йдеться і про обов’язок закладів освіти вносити дані про вступників та отримувачів державних компенсацій на навчання у Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Раніше ми розповідали, скільки коштує навчання у популярних університетах.

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