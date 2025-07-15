Для тебе Освіта

Компенсація на навчання дітям ветеранів: уряд додав нові категорії і правила перевірки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Липня 2025, 10:00
Компенсація навчання дітей ветеранів
Фото Pexels

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