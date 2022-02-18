Сучасні гаджети для батьківського контролю: переваги та недоліки

Соціологи зазначають, поведінка сучасних дітей змінилася з появою гаджетів для батьківського контролю.

Попри те, що ці технології покликані зробити життя дитини безпечнішим, їх застосування часто порушує її особисті кордони, призводить до збільшення ризиків утрати самостійності та просторового орієнтування.

Ми вирішили розібратися у плюсах та мінусах батьківського контролю за допомогою цих пристроїв.

Переваги гаджетів для батьківського контролю

Інтернет рясніє безліччю повідомлень про різні ДТП, катастрофи чи кримінальні випадки.

Не менш загрозливими є соціальні мережі, де недосвідченій дитині легко натрапити на сумнівні групи чи не зовсім адекватних користувачів.

Тож бажання батьків захистити свого малюка від контенту, який здатен негативно вплинути на його несформовану психіку, є зрозумілим.

Як і прагнення захистити від небезпек у місті.

Для цього на ринку товарів та послуг доступно безліч технологічних новинок.

Зокрема, смарт-годинники з GPS та функцією прослуховування, розумні браслети чи брелоки, спеціальні бездротові маячки та різні програми для смартфона.

Усі вони покликані миттєво сповістити батьків, якщо з дитиною трапиться якась біда.

Перевагами того ж смарт-годинника є те, що у разі небезпеки дитина зможе натиснути тривожну кнопку й пристрій почне дзвонити мамі чи татові, доки хтось із них не відповість.

А якщо залишить вибрану локацію, наприклад, під час навчання вийде за територію школи, батьки одразу ж отримають повідомлення про це.

Також в онлайн-режимі можна визначати точні координати перебування дитини із зображення позицій на карті.

Функція ж моніторингу дозволить прослухати, що відбувається навколо її мікрофона.

Керована свобода

Утім, перебуваючи під постійним контролем батьків, діти можуть почуватися злочинцями, коли носять на собі пристрій контролю, на кшталт електронного браслета.

Це викликає або звикання і навчену безпорадність, або пасивний бунт, — говорить психологиня Юлія Борисова.

У матеріалі для Освіторії вона розповіла, що у цій ситуації можливі два варіанти розвитку подій.

Перший — небажання дітей дорослішати, брати на себе відповідальність. Оскільки вони звикнуть, що за безпеку їхнього життя піклуються батьки.

Другий — способи “хакнути” (обійти) гаджети. Не виключено, що вже у початковій школі вони почнуть ділитися порадами, як відключити функції батьківського контролю.

Непристосованість до життя Дослідники зазначають, для більшості дітей не є проблемою відповісти на дзвінок тата чи мами й розповісти, де вони та що роблять. Натомість факт, що за ними постійно слідкують й можуть навіть прослуховувати, викликає непорозуміння та образу. Тому для батьків украй важливо пояснити, що вони користуються цими пристроями виключно для безпеки дитини, а не контролю. Для порозуміння можна домовитися, щоб дитина вмикала гаджет тільки у момент, коли повертається додому пізно ввечері або йде небезпечним районом. Бо постійний контроль над пересуваннями не дає їй можливості дослідити своє місто, визначити безпечні й небезпечні місця, зорієнтуватися з відстанями. Це привчає її жити у режимі батьківського автопілота. А згодом, випущена з-під батьківського крила, вона наражається на більшу небезпеку, ніж її однолітки. Оскільки місто залишається для неї малознайомим середовищем.

Втрата приватності

Довгий час дитина вважалася власністю родини. Повага до її особистих кордонів зростала не одне століття.

У 18 сторіччі замислилися про виховання дитини, у 19 — про особистісний підхід, у 20 — про повагу до її бажань, розповідає психологиня Юлія Борисова.

Так, якщо раніше найстрашнішим для підлітків було “мама читала мій щоденник”, сьогодні не всіх дратує навіть “мама відповіла за мене з мого акаунта”.

Є ризик знову звести все до “власності”, адже посилюється прагнення зробити щось з дитиною без її відома і тим паче дозволу, — зазначає вона.

І додає, що футурологи певні, нові покоління бунтуватимуть проти цих гаджетів, висловлюватимуть якісь вимоги до дорослих, щоб ті поважали їхні права.

Тож не виключено, що у найближчі десятиріччя гостро постане питання про право дитини на приватність від власних батьків.

Ще одним випробуванням, пов’язаним із сучасними технологіями, є онлайн-освіта. Адже бути цілий день удома, без друзів, викладачів та улюблених справ — це великий стрес для кожного школяра.

Раніше ми давали поради батькам, як допомогти дитині під час дистанційки та не зіпсувати з нею стосунки.