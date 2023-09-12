Уже не знаю куда деваться от шума! Как громкие звуки и шум влияют на наш организм

Звуки окружающей среды всегда сопровождают нас в повседневной жизни. От мелодичной песни, звучащей в наушниках, до грохота автомобильного трафика на улицах города — звук является неотъемлемой частью нашей реальности. Однако задумывался(-ась) ты когда-нибудь над тем, какое влияние громкие звуки и постоянный шум могут иметь на наш организм и эмоциональное состояние?

Подробнее об этом рассказал врач Евгений Комаровский в своем видео.

Что такое шум

Шум — это ненужные звуки или то, что мы не хотим слышать. Поэтому то, что для кого-то звук приятный, для другого может быть шумом. К примеру, когда у тебя внизу на первом этаже находится какое-то заведение, где играет громкая музыка, то для них это приятный звук. А для тебя это шум, который мешает спать.

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Как объясняет врач, в отличие от глаз, которые имеют свойство закрываться, и таким образом свет не попадает на нервные окончания — уши не имеют способности перекрыть слуховые проходы на время сна.

То есть, мы спим, но уши бдят. Они следят за тем, чтобы не возникло опасности. Поэтому когда во время сна есть любой посторонний звук — это отражается на нашем состоянии здоровья. И доказано, что если во время сна присутствуют посторонние звуки, то это сопровождается выработкой гормонов стресса, одним из которых является кортизол. А чрезмерное количество кортизола приводит к повышению артериального давления, уменьшению глубины сна, ускорению сердцебиения и тому подобное.

Поэтому люди, живущие в больших городах, чаще имеют проблемі с давлением, сердечно-сосудистой системой, чем люди, которые живут в сельской местности, где значительно тише.

По словам врача, если мы говорим о звуке, который тебе приятен, например, ты на дискотеке слушаешь музыку, то есть такое понятие как громкость звука, и звук повышенной громкости может оказывать негативное влияние на ваше здоровье.

Как оценить уровень громкости

Есть такая абсолютно стандартная рекомендация: если ты разговариваешь с человеком, который находится на расстоянии вытянутой руки, и для того, чтобы он тебя услышал, нужно повышать голос — это свидетельствует о том, что рядом с вами источник интенсивного звука, и здесь надо быть осторожным.

Оценить это очень сложно, это субъективно: у каждого вытянутая рука разная, представление о повышении голоса разное. Поэтому Комаровский рекомендует скачать на смартфон приложение, позволяющее измерить громкость звуков в децибелах (ДБ).

Сколько децибел выдают различные устройства

Считается, что во время сна все, что громче 30 ДБ — плохо. Однако:

обычный разговор — это примерно 60-70 ДБ;

в кинотеатре — от 70 до 110 ДБ;

мотоцикл — до 110 ДБ;

музыка через наушники — это до 90-110 ДБ;

сирены автомобилей спецтранспорта — звук до 130 ДБ;

взлетающий самолет — до 140 ДБ.

10 самых шумных городов мира

Доктор Комаровский поделился также перечнем самых шумных городов в мире. Поэтому, если планируешь туда ехать и тебя раздражает шум — не забудь о берушах. Среди этих городов:

Гуанчжоу, Китай;

Нью-Дели, Индия;

Каир, Египет;

Мумбаи, Индия

Стамбул, Турция;

Пекин, Китай;

Барселона, Испания;

Мехико Сити, Мексика;

Париж, Франция;

Буэнос-Айрес, Аргентина.

Что будет, если долгое время сталкиваться с громкими звуками

С отсутствием шума, пожалуй, у всех проблемы. Потому что рядом с нами есть постоянные источники шума, к которым чаще всего относятся транспортные средства, соседи, бытовой шум, строительный шум и музыка.

По словам Комаровского, если мы длительное время сталкиваемся со звуками высокой громкости, то есть более 85 ДБ, то это крайне негативно сказывается на чувствительных клетках внутреннего уха. Это приводит к необратимой гибели этих клеток, и в целом это не восстанавливается. И если такая проблема возникает, она лечится с использованием слуховых аппаратов, других способов нет.

Поэтому я настойчиво прошу вас: не допускайте громких звуков, потому что это приведет рано или поздно к использованию слуховых аппаратов, — говорит Комаровский.

И добавляет: всегда думайте о шумовом загрязнении и реализуйте в своей повседневной жизни простейшие действия, которые позволяют избежать этого шумового загрязнения и таким образом уменьшить свои шансы на высокое артериальное давление, тахикардию, плохой сон и тому подобное.

Как избежать шумового загрязнения

Прежде всего, если есть источник громкого шума, с которым ты ничего не можешь поделать, то используй беруши и наушники с системой шумоподавления. Они снижают громкость окружающих звуков на 30-40 ДБ.

По словам Комаровского, современные технологии строительства позволяют добиться очень серьезного шумоподавления и практически полностью избавиться от внешних шумов.

Также врач советует устанавливать современные системы вентиляции, которые позволяют держать окна закрытыми и одновременно выключать шум.

Поэтому следите за собой. Шумовое загрязнение — это плохо, но с этим точно можно бороться, — резюмирует Евгений Комаровский.

Но неприятные шумы могут настигнуть нас и дома. Ранее мы рассказывали, как вредит храп нашей дыхательной системе и как от него избавиться.

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