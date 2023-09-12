Здоровье и красота

Уже не знаю куда деваться от шума! Как громкие звуки и шум влияют на наш организм

Диана Просяник, редактор сайта 12 сентября 2023, 12:00
Як гучні звуки та шум впливають на організм
Фото: Pexels

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