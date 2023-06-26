Так гудит! Что такое шум в ушах и голове, почему он возникает и как лечится

Когда ты чувствуешь себя здорово — даже самые сложные задачи даются легко. Но если твой организм хоть что-то беспокоит — не по силам оказываются и вовсе будничные вещи.
Часто к врачам обращаются с проблемой шума в голове или в ушах. Почему нам “шумит” в голове, что это за симптомы и как лечатся — разбираем в материале.
Чаще шумом в голове или ушах врачи называют объективные или субъективные звуковые ощущения. Звуки могут слышать пациент и врач или только пациент соответственно. В медицине шум в голове называют тиннитусом.
Обычно это не самостоятельное заболевание, а проявление другого заболевания.
Как правило, шум в голове возникает из-за поражения или повреждения слухового аппарата, также он может возникать вследствие воспалительных процессов в среднем ухе, при воспалении челюстных суставов.
Еще одной распространенной причиной шумов в голове или в ушах является высокое давление, атеросклеротическое, гипертоническое поражение магистральных артерий головы и шеи, аневризма головного мозга.
Еще одной распространенной причиной шумов в голове или в ушах является высокое давление, атеросклеротическое, гипертоническое поражение магистральных артерий головы и шеи, аневризма головного мозга.
Вместе с тем шум в ушах также может быть вызван посторонним предметом в ухе. Также тиннитус может сигнализировать об опухолевых заболеваниях, дегенеративных или сосудистых патологиях, механическом повреждении.
Избавиться от таких симптомов самостоятельно невозможно, поэтому нельзя ждать, пока шум пройдет сам по себе. Следует сразу обратиться к врачу.
Лечение сведется к основной причине, если она будет установлена. К сожалению, бывают случаи, когда установить причину таких шумов тяжело.
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В такой период следует беречь уши от переохлаждения или громких звуков, не повреждать его механически и регулярно проходить профилактические осмотры.
С такими симптомами следует немедленно обращаться к врачу. Помочь сможет лор, если проблема окажется в самом ухе.
Лечение шумов в голове или в ухе состоит из нескольких этапов:
Если врач найдет причину, для лечения будут назначены медикаменты или операционное вмешательство.
Что делать, если беспокоит боль в ухе, мы писали в нашем другом материале.
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