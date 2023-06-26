Так гудит! Что такое шум в ушах и голове, почему он возникает и как лечится

Когда ты чувствуешь себя здорово — даже самые сложные задачи даются легко. Но если твой организм хоть что-то беспокоит — не по силам оказываются и вовсе будничные вещи.

Часто к врачам обращаются с проблемой шума в голове или в ушах. Почему нам “шумит” в голове, что это за симптомы и как лечатся — разбираем в материале.

Шум в ушах и голове: причины

Чаще шумом в голове или ушах врачи называют объективные или субъективные звуковые ощущения. Звуки могут слышать пациент и врач или только пациент соответственно. В медицине шум в голове называют тиннитусом.

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Обычно это не самостоятельное заболевание, а проявление другого заболевания.

Как правило, шум в голове возникает из-за поражения или повреждения слухового аппарата, также он может возникать вследствие воспалительных процессов в среднем ухе, при воспалении челюстных суставов.

Еще одной распространенной причиной шумов в голове или в ушах является высокое давление, атеросклеротическое, гипертоническое поражение магистральных артерий головы и шеи, аневризма головного мозга.

Вместе с тем шум в ушах также может быть вызван посторонним предметом в ухе. Также тиннитус может сигнализировать об опухолевых заболеваниях, дегенеративных или сосудистых патологиях, механическом повреждении.

Шум в ушах и голове: как избавиться

Избавиться от таких симптомов самостоятельно невозможно, поэтому нельзя ждать, пока шум пройдет сам по себе. Следует сразу обратиться к врачу.

Лечение сведется к основной причине, если она будет установлена. К сожалению, бывают случаи, когда установить причину таких шумов тяжело.

В такой период следует беречь уши от переохлаждения или громких звуков, не повреждать его механически и регулярно проходить профилактические осмотры.

Шум в ушах и голове: лечение

С такими симптомами следует немедленно обращаться к врачу. Помочь сможет лор, если проблема окажется в самом ухе.

Лечение шумов в голове или в ухе состоит из нескольких этапов:

Оториноларингологический обзор. Проверка слуха с помощью аудиометрии. Консультация и обследование у других специалистов (невропатолог, хирург, психотерапевт). МРТ, компьютерная томография, рентгенография.

Если врач найдет причину, для лечения будут назначены медикаменты или операционное вмешательство.

Что делать, если беспокоит боль в ухе, мы писали в нашем другом материале.

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