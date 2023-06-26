Здоровье и красота

Так гудит! Что такое шум в ушах и голове, почему он возникает и как лечится

Виктория Мельник, редактор сайта 26 июня 2023, 07:30
шум в ушах и в голове
Фото: Pexels

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