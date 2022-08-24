Беспокоит боль в ухе — как действовать, чтобы не навредить

Часто воспалительные процессы в ушах возникают именно летом. Они могут сопровождаться зудом, заложенностью и другими симптомами. Мы рассказываем, почему могут болеть уши и что с этим делать.

Что делать, если болит ухо: советы, которые помогут уменьшить боль

Если сейчас нет возможности пойти к врачу, ты можешь пить обезболивающее. Но не затягивай с лечением и не прибегай к народной медицине. Посети врача при первой же возможности.

Чтобы уменьшить болезненные ощущения, ты можешь:

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Капать уши каплями местного применения. Пить обезболивающие таблетки. Сделать согревающий спиртовой компресс (марля с вырезом для ушной раковины, пропитанная спиртом, целлофан с вырезом и теплый платок).

Что провоцирует ушную боль — причины и симптомы

Солнечный ожог.

Хроническое раздражение, например, атопический дерматит.

Физическая травма.

Инфекции.

Ушные воспаления (например, простуда и другие).

Опухоли.

Стоматологические проблемы.

Проблемы щитовидной железы.

Невралгия.

Другие симптомы с ушной болью:

Выделения из уха.

Высокая температура тела.

Головные боли и головокружение.

Отсутствие аппетита.

Зуд наружного уха.

Пузыри на наружном ухе или вдоль слухового прохода.

Шумы в ушах.

Заложило ухо и болит — что делать пошагово

Если у тебя или ребенка заложило ухо, нужно обратиться к врачу, чтобы выявить причину. Это может быть одно из описанных выше воспалений или заболевания. Если уши заложило от воды или шума, то ты можешь справиться самостоятельно.

Заложило уши после купания: наклони голову в сторону заложившего уха, тогда вода вытечет. Или ложись на подушку и жди, пока вода выйдет.

Заложило уши после шума: нужно жевать жвачку или есть леденцы. Если под рукой их нет, активно работай челюстью, например, зевай и широко открывай рот.

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