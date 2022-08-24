Турбує біль у вусі — як діяти, щоб не нашкодити

Часто запальні процеси у вухах виникають саме влітку. Вони можуть супроводжуватися свербінням, закладенням та іншими симптомами. Ми розповідаємо, чому можуть боліти вуха та що з цим робити.

Що робити, якщо болить вухо: поради, які допоможуть зменшити біль

Якщо зараз піти до лікаря немає змоги, ти можеш пити знеболювальне. Але не затягуй з лікуванням та не вдавайся до народної медицини. Відвідай лікаря за першої ж нагоди.

Щоб зменшити болісні відчуття, ти можеш:

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Крапати вуха краплями місцевого застосування. Пити знеболювальні таблетки. Зробити зігрівальний спиртовий компрес (марля з вирізом для вушної раковини, просочена спиртом, целофан із вирізом та тепла хустка).

Що провокує вушний біль — причини та симптоми

Cонячний опік.

Хронічне подразнення, наприклад, атопічний дерматит.

Фізична травма.

Інфекції.

Вушні запалення (наприклад, застуда та інші).

Пухлини.

Стоматологічні проблеми.

Проблеми щитоподібної залози.

Невралгія.

Інші симптоми з вушним болем:

Виділення з вуха.

Висока температура тіла.

Головний біль та запаморочення.

Відсутність апетиту.

Свербіж зовнішнього вуха.

Пухирі на зовнішньому вусі або вздовж слухового проходу.

Шуми у вухах.

Заклало вухо і болить — що робити покроково

Якщо у тебе або дитини заклало вухо, потрібно звернутися до лікаря, щоб виявити причину. Це може бути одне з описаних вище запалень або ж захворювання. Якщо вуха заклало від води чи шуму, тоді ти можеш впоратися самостійно.

Заклало вуха після купання: нахили голову в бік вуха, яке заклало — тоді вода витече. Або лягай на подушку та чекай, доки вода вийде.

Заклало вуха після шуму: потрібно жувати жуйку або їсти льодяники. Якщо під рукою їх немає, тоді активно працювати щелепою, наприклад, позіхати та широко відкривати рота.

Раніше ми розповідали, як позбутися головного болю.

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