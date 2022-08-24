Турбує біль у вусі — як діяти, щоб не нашкодити

Часто запальні процеси у вухах виникають саме влітку. Вони можуть супроводжуватися свербінням, закладенням та іншими симптомами. Ми розповідаємо, чому можуть боліти вуха та що з цим робити.
Якщо зараз піти до лікаря немає змоги, ти можеш пити знеболювальне. Але не затягуй з лікуванням та не вдавайся до народної медицини. Відвідай лікаря за першої ж нагоди.
Щоб зменшити болісні відчуття, ти можеш:
Інші симптоми з вушним болем:
Якщо у тебе або дитини заклало вухо, потрібно звернутися до лікаря, щоб виявити причину. Це може бути одне з описаних вище запалень або ж захворювання. Якщо вуха заклало від води чи шуму, тоді ти можеш впоратися самостійно.
Заклало вуха після купання: нахили голову в бік вуха, яке заклало — тоді вода витече. Або лягай на подушку та чекай, доки вода вийде.
Заклало вуха після шуму: потрібно жувати жуйку або їсти льодяники. Якщо під рукою їх немає, тоді активно працювати щелепою, наприклад, позіхати та широко відкривати рота.
Раніше ми розповідали, як позбутися головного болю.
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