Так гуде! Що таке шум у вухах та голові, чому він виникає та як лікується

Коли ти почуваєшся здорово — навіть найскладніші завдання даються легко. Але якщо твій організм хоч щось турбує — не під силу виявляються й зовсім буденні речі.

Часто до лікарів звертаються із проблемою шуму в голові чи у вухах. Чому нам “шумить” в голові, що це за симптоми та як лікуються — розбираємо у матеріалі.

Шум у вухах і голові: причини

Найчастіше шумом у голові чи вухах лікарі називають об’єктивні чи суб’єктивні звукові відчуття. Звуки можуть чути пацієнт та лікар або лише пацієнт. У медицині шум у голові називають тіннітус.

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Зазвичай це не самостійна хвороба, а прояв іншого захворювання.

Як правило, шум у голові виникає через ураження чи ушкодження слухового апарата, також він може виникати внаслідок запальних процесів в середньому вусі, при запаленні щелепних суглобів.

Ще однією поширеною причиною шумів в голові чи у вухах є високий тиск, атеросклеротичне, гіпертонічне ураження магістральних артерій голови та шиї, аневризма головного мозку.

Разом з тим, шум у вухах також може бути спричинений стороннім предметом у вусі. Також тіннітус може сигналізувати про пухлинні захворювання, дегенеративні чи судинні патології, механічне пошкодження.

Шум у вухах і голові: як позбутися

Позбутися таких симптомів самотужки неможливо, тож не можна чекати, доки шум пройде сам собою. Варто одразу звернутися до лікаря.

Лікування зведеться до основної причини, якщо її встановлять. На жаль, бувають випадки, коли встановити причину таких шумів важко.

У такий період варто берегти вуха від переохолодження чи гучних звуків, не пошкоджувати його механічно та регулярно проходити профілактичні огляди.

Шум у вухах та голові: лікування

З такими симптомами варто негайно звертатися до лікаря. Допомогти зможе лор, якщо проблема виявиться у самому вусі.

Лікування шумів в голові чи у вусі складається з кількох етапів:

Оториноларингологічний огляд. Перевірка слуху за допомогою аудіометрії. Консультація та обстеження в інших спеціалістів (невропатолог, хірург, психотерапевт). МРТ, комп’ютерна томографія, рентгенографія.

Якщо лікар віднайде причину, для лікування будуть призначені медикаменти або операційне втручання.

Що робити, якщо турбує біль у вусі, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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