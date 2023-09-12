Уже не знаю куди подітися від галасу! Як гучні звуки та шум впливають на наш організм

Звуки навколишнього середовища завжди супроводжують нас у повсякденному житті. Від мелодійної пісні, що звучить у навушниках, до гуркоту автомобільного трафіку на вулицях міста — звук є невіддільною частиною нашої реальності. Проте, чи замислювався(-лася) ти коли-небудь над тим, який вплив гучні звуки та постійний шум можуть мати на наш організм та емоційний стан?

Детальніше про це розповів лікар Євген Комаровський у своєму відео.

Що таке шум

Шум — це непотрібні звуки або ж те, що ми не хочемо чути. Тому приємний для когось звук для іншого може бути шумом. Приміром, коли у тебе внизу на першому поверсі розташований якийсь заклад, де грає гучна музика, то для його відвідувачів це приємний звук. А для тебе це шум, який заважає спати.

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Як пояснює лікар, на відмінну від очей, які мають властивість заплющуватися, і тоді світло не потрапляє на нервові закінчення, вуха не мають здатності перекрити слухові проходи на час сну.

Тобто, ми спимо, але вуха пильнують. Вони стежать за тим, щоб не виникло небезпеки. Тому коли під час сну є будь-який сторонній звук — це відбивається на нашому стані здоров’я. І доведено, що якщо під час сну присутні сторонні звуки, то це супроводжується виробленням гормонів стресу, одним із яких є кортизол. А надмірна кількість кортизолу призводить до підвищення артеріального тиску, зменшення глибини сну, прискорення серцебиття тощо.

Тож люди, що живуть у великих містах, частіше мають проблеми з тиском, серцево-судинною системою, ніж люди, які живуть у сільській місцевості, де значно тихіше.

За словами лікаря, якщо ми говоримо про звук, який тобі приємний, наприклад, ти на дискотеці слухаєш музику, то є поняття гучності звуку, і звук підвищеної гучності може чинити негативний вплив на ваше здоров’я.

Як оцінити рівень гучності

Існує абсолютно стандартна рекомендація: якщо ти розмовляєш з людиною, яка перебуває на відстані витягнутої руки, і для того, щоб вона тебе почула, потрібно підвищувати голос — це свідчить про те, що поруч із вами джерело інтенсивного звуку, і тут треба бути обережним.

Оцінити це дуже складно, бо це суб’єктивно: у кожного витягнута рука різна, уявлення про підвищення голосу різне. Тому Комаровський рекомендує завантажити на смартфон додаток, що дає змогу виміряти гучність звуків у децибелах (ДБ).

Скільки децибел видають різні пристрої

Вважається, що під час сну все, що голосніше за 30 ДБ — погано. Проте:

звичайна розмова — це приблизно 60-70 ДБ;

у кінотеатрі — від 70 до 110 ДБ;

мотоцикл — до 110 ДБ;

музика через навушники — це до 90-110 ДБ;

сирени автомобілів спецтранспорту — звук до 130 ДБ;

літак, що злітає — до 140 ДБ.

10 найгаласливіших міст світу

Лікар Комаровський поділився також переліком найшумніших міст у світі. Тож, якщо плануєш туди їхати і тебе дратує шум — не забудь про беруші. Серед цих міст:

Гуанчжоу, Китай;

Нью-Делі, Індія;

Каїр, Єгипет;

Мумбаї, Індія

Стамбул, Туреччина;

Пекін, Китай;

Барселона, Іспанія;

Мехіко Сіті, Мексика;

Париж, Франція;

Буенос-Айрес, Аргентина.

Що буде, якщо довгий час стикатися з гучними звуками

З відсутністю шуму, мабуть, у всіх проблеми. Тому що поруч із нами є постійні джерела шуму, до яких найчастіше належать транспортні засоби, сусіди, побутовий шум, будівельний шум і музика.

За словами Комаровського, якщо ми тривалий час стикаємося зі звуками високої гучності, тобто понад 85 ДБ, то це вкрай негативно позначається на чутливих клітинах внутрішнього вуха. Це призводить до незворотної загибелі цих клітин, і загалом, вони не відновлюються. І якщо така проблема виникає — вона лікується з використанням слухових апаратів, інших способів немає.

Тому я наполегливо прошу вас: не допускайте гучних звуків, тому що це рано чи пізно призведе до використання слухових апаратів, — каже Комаровський.

Та додає: завжди думайте про шумове забруднення і реалізовуйте у своєму повсякденному житті найпростіші дії, які дають змогу уникнути цього шумового забруднення і у такий спосіб зменшити свої шанси на високий артеріальний тиск, тахікардію, поганий сон тощо.

Як уникнути шумового забруднення

Насамперед якщо є джерело гучного шуму, з яким ти нічого не можеш вдіяти, то використовуй беруші та навушники з системою шумозаглушення. Вони знижують гучність навколишніх звуків на 30-40 ДБ.

За словами Комаровського, сучасні технології будівництва дають змогу домогтися дуже серйозного шумозаглушення і практично повністю позбутися зовнішніх шумів.

Також лікар радить встановлювати сучасні системи вентиляції, які дають змогу тримати вікна зачиненими й водночас не допускати шум.

Тому слідкуйте за собою. Шумове забруднення — це погано, але з цим точно можна боротися, — резюмує Євген Комаровський.

Та неприємні шуми можуть спіткати нас і вдома. Раніше ми розповідали, як шкодить хропіння нашій дихальній системі та як його позбутися.

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