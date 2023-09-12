Здоров'я та краса

Уже не знаю куди подітися від галасу! Як гучні звуки та шум впливають на наш організм

Діана Просяник, редакторка сайту 12 Вересня 2023, 12:00
Уже не знаю куди подітися від галасу! Як гучні звуки та шум впливають на наш організм
Фото: Pexels

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