Лікуй, а не ігноруй: прості способи позбутися хропіння

Хропіння є доволі неприємним недоліком сну. Воно завдає дискомфорту не тільки тим, хто спить поруч, а й тому (тій), хто хропить. У чому шкода для дихальної системи та як позбутися хропіння — ми розповімо в матеріалі.

Шкода хропіння для здоров’я

Хропіння часто заважає людям спати і висипатися. Воно шкодить усім, хто його “виробляє” та чує. Тут є і психологічний чинник: парам інколи простіше спати окремо, ніж розв’язати проблему.

Утім, основна шкода для здоров’я від хропіння полягає в іншому — людина, яка хропить, провокує розвиток у себе апное — затримки дихання. Сам процес хропіння сигналізує про проблеми з диханням, напівзмиканням стінок глотки, що з часом загрожує її закриттям.

Зараз також дивляться

Хропіння не є проблемою лише літніх людей. Лікарі кажуть, що часто звертаються й батьки дітей до 16–18 років, люди до 40 та пенсіонери.

Лікарка-отоларингологиня Катерина Маховська розповіла про причини виникнення хропіння:

викривлення переділки носа, звуження носових ходів;

захворювання серцево-судинної системи;

захворювання ендокринної системи;

алергічні реакції;

хронічні захворювання аденоїдів, мигдалин, тонзиліт тощо;

порушення прикусу;

подовження язичка.

Хропіння є однією з ознак апное, яке можна підтвердити за допомогою дослідження сну — полісомнографії.

Апное призводить до виснаження нервової системи, частих випадків денної сонливості, розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, порушення ритму, серцевої недостатності та інсульту, — каже лікарка.

Як позбутися хропіння — прості способи

Медичний журнал WebMD радить способи, як позбутися хропіння:

Зміни положення сну. Сон на спині замикає піднебіння, що спричиняє хропіння. Спробуй спати на боці. Схудни, якщо є така потреба. Втрата ваги інколи допомагає людям позбутися хропіння. Надлишкова вага на шиї стискає горло під час сну, а схуднення може бути розв’язанням проблеми. Уникай алкоголю за чотири – п’ять годин до сну. Алкоголь та заспокійливі знижують тонус м’язів задньої стінки горла, тому ти можеш хропіти. Зміни подушку. Алергени, які можуть у ній міститися, сприяють хропінню. Існують ортопедичні подушки, які корегують правильне положення голови та шиї під час сну, що може позбавити тебе проблем з диханням під час сну. Пий багато рідини. Виділення з носа та м’якого піднебіння стають більш липкими, коли ти зневоднена(-ий).

Лікування хропіння медичним шляхом

Найкращий спосіб лікування — медичний. Звернись до отоларинголога для визначення всіх симптомів та діагнозу. Лікар призначить медикаментозне лікування або виправлення ситуації операційним втручанням.

Лікарі категорично не радять купувати тенісні м’ячики, різноманітні маски та девайси, які нібито допоможуть позбутися хропіння, адже вони найчастіше не діють, а інколи взагалі погіршують ситуацію.

Раніше ми розповідали, як позбавитись від нічних кошмарів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!