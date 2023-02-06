Лікуй, а не ігноруй: прості способи позбутися хропіння

Хропіння є доволі неприємним недоліком сну. Воно завдає дискомфорту не тільки тим, хто спить поруч, а й тому (тій), хто хропить. У чому шкода для дихальної системи та як позбутися хропіння — ми розповімо в матеріалі.
Хропіння часто заважає людям спати і висипатися. Воно шкодить усім, хто його “виробляє” та чує. Тут є і психологічний чинник: парам інколи простіше спати окремо, ніж розв’язати проблему.
Утім, основна шкода для здоров’я від хропіння полягає в іншому — людина, яка хропить, провокує розвиток у себе апное — затримки дихання. Сам процес хропіння сигналізує про проблеми з диханням, напівзмиканням стінок глотки, що з часом загрожує її закриттям.
Хропіння не є проблемою лише літніх людей. Лікарі кажуть, що часто звертаються й батьки дітей до 16–18 років, люди до 40 та пенсіонери.
Лікарка-отоларингологиня Катерина Маховська розповіла про причини виникнення хропіння:
Фото: Pexels
Хропіння є однією з ознак апное, яке можна підтвердити за допомогою дослідження сну — полісомнографії.
Апное призводить до виснаження нервової системи, частих випадків денної сонливості, розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, порушення ритму, серцевої недостатності та інсульту, — каже лікарка.
Апное призводить до виснаження нервової системи, частих випадків денної сонливості, розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, порушення ритму, серцевої недостатності та інсульту, — каже лікарка.
Медичний журнал WebMD радить способи, як позбутися хропіння:
Найкращий спосіб лікування — медичний. Звернись до отоларинголога для визначення всіх симптомів та діагнозу. Лікар призначить медикаментозне лікування або виправлення ситуації операційним втручанням.
Лікарі категорично не радять купувати тенісні м’ячики, різноманітні маски та девайси, які нібито допоможуть позбутися хропіння, адже вони найчастіше не діють, а інколи взагалі погіршують ситуацію.
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