Лечи, а не игнорируй: простые способы избавиться от храпа

Храп является довольно неприятным недостатком сна. Он причиняет дискомфорт не только тем, кто спит рядом, но и тому (той), кто храпит. В чем вред для дыхательной системы и как избавиться от храпа — мы расскажем в материале.

Вред храпа для здоровья

Храп часто мешает людям спать и высыпаться. Он вредит всем, кто его “производит” и слышит. Здесь есть и психологический фактор: иногда парам проще спать отдельно, чем решить проблему.

Впрочем, основной вред храпа для здоровья заключается в другом — храпящий человек провоцирует развитие у себя апноэ — задержки дыхания. Сам процесс храпа сигнализирует о проблемах с дыханием, полусмыканием стенок глотки, что со временем чревато ее закрытием.

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Храп не является проблемой только пожилых людей. Врачи говорят, что часто обращаются и родители детей до 16–18 лет, люди до 40 и пенсионеры.

Врач-отоларинголог Екатерина Маховская рассказала о причинах появления храпа:

искривление переносицы и сужение носовых проходов;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

заболевания эндокринной системы;

аллергические реакции;

хронические заболевания аденоидов, миндалин, тонзиллит и другие;

нарушение прикуса;

удлинение язычка.

Храп является одним из признаков апноэ, которое можно подтвердить с помощью исследования сна — полисомнографии.

Апноэ приводит к истощению нервной системы, частым случаям дневной сонливости, развитию артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушению ритма, сердечной недостаточности и инсульта, — говорит врач.

Как избавиться от храпа — простые способы

Медицинский журнал WebMD советует способы, как избавиться от храпа:

Измени положение сна. Сон на спине замыкает нёбо, что приводит к храпу. Попробуй спать на боку. Похудей, если есть такая необходимость. Потеря веса иногда помогает людям избавиться от храпа. Избыточный вес на шее сжимает горло во время сна, а похудение может быть решением проблемы. Избегай алкоголя за четыре – пять часов до сна. Алкоголь и успокоительные снижают тонус мышц задней стенки горла, поэтому ты можешь храпеть. Поменяй подушку. Аллергены, которые могут в ней содержаться, способствуют храпу. Существуют ортопедические подушки, которые корректируют правильное положение головы и шеи во время сна, что может избавить тебя от проблем с дыханием во время сна. Пей много жидкости. Выделения из носа и мягкого нёба становятся более липкими, когда ты обезвожен(-а).

Лечение храпа медицинским путем

Лучший способ лечения — медицинский. Обратись к отоларингологу для определения всех симптомов и диагноза. Врач назначит медикаментозное лечение или исправление ситуации операционным вмешательством.

Врачи категорически не советуют покупать теннисные мячики, разнообразные маски и девайсы, которые якобы помогут избавиться от храпа, ведь они чаще всего не действуют, а иногда вообще усугубляют ситуацию.

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