Лечи, а не игнорируй: простые способы избавиться от храпа

Храп является довольно неприятным недостатком сна. Он причиняет дискомфорт не только тем, кто спит рядом, но и тому (той), кто храпит. В чем вред для дыхательной системы и как избавиться от храпа — мы расскажем в материале.
Храп часто мешает людям спать и высыпаться. Он вредит всем, кто его “производит” и слышит. Здесь есть и психологический фактор: иногда парам проще спать отдельно, чем решить проблему.
Впрочем, основной вред храпа для здоровья заключается в другом — храпящий человек провоцирует развитие у себя апноэ — задержки дыхания. Сам процесс храпа сигнализирует о проблемах с дыханием, полусмыканием стенок глотки, что со временем чревато ее закрытием.
Храп не является проблемой только пожилых людей. Врачи говорят, что часто обращаются и родители детей до 16–18 лет, люди до 40 и пенсионеры.
Врач-отоларинголог Екатерина Маховская рассказала о причинах появления храпа:
Фото: Pexels
Храп является одним из признаков апноэ, которое можно подтвердить с помощью исследования сна — полисомнографии.
Апноэ приводит к истощению нервной системы, частым случаям дневной сонливости, развитию артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушению ритма, сердечной недостаточности и инсульта, — говорит врач.
Апноэ приводит к истощению нервной системы, частым случаям дневной сонливости, развитию артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушению ритма, сердечной недостаточности и инсульта, — говорит врач.
Медицинский журнал WebMD советует способы, как избавиться от храпа:
Лучший способ лечения — медицинский. Обратись к отоларингологу для определения всех симптомов и диагноза. Врач назначит медикаментозное лечение или исправление ситуации операционным вмешательством.
Врачи категорически не советуют покупать теннисные мячики, разнообразные маски и девайсы, которые якобы помогут избавиться от храпа, ведь они чаще всего не действуют, а иногда вообще усугубляют ситуацию.
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